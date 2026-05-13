Buscan visibilizar la violencia vicaria y apoyar a madres víctimas en Nogales

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Especialistas en derecho y salud emocional alertaron sobre el impacto psicológico de esta forma de violencia de género y anunciaron la primera denuncia formal presentada en la ciudad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/05/2026 01:04 PM.
En Nogales y editada el 13/05/2026 01:10 PM.