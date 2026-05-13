Buscan visibilizar la violencia vicaria y apoyar a madres víctimas en Nogales

Con el objetivo de visibilizar y combatir una de las formas más crueles de agresión contra las mujeres, estudiantes y profesionales presentaron el Instituto Legal de la Violencia Vicaria. Este proyecto, que nace en el ámbito universitario, busca ofrecer un respaldo integral a las madres que enfrentan maltrato a través de la instrumentalización de sus hijos o incluso de sus mascotas.
Carla Lugo, integrante de esta iniciativa, explicó que la violencia vicaria ocurre cuando se agrede a una madre por medio de sus seres más queridos, al enfatizar que este fenómeno es poco conocido, por lo que muchas víctimas atraviesan esta situación sin identificarla plenamente como un delito o una forma de violencia de género.
Por su parte, la terapeuta emocional Nadia Castro destacó el impacto psicológico devastador que sufren las víctimas y, según su experiencia, el proceso legal es sumamente desgastante y mantiene a las mujeres en un estado de alerta constante, con cuadros graves de ansiedad, depresión y trastornos del sueño, ante el temor de perder la custodia o de que sus hijos sufran algún daño.
En el aspecto jurídico, la licenciada Cynthia Barnett informó que el instituto ya concretó la primera denuncia por violencia vicaria en Nogales e hizo un llamado a la comunidad de abogados, psicólogos y terapeutas para que se sumen a este esfuerzo que cuenta con el apoyo de una universidad privada y el Instituto Nogalense de las Mujeres.
A decir de Cindy Quiñones, otra de sus integrantes, lo que buscan es visibilizar el tema, ya que muchas mujeres sufren violencia vicaria sin siquiera saberlo, ya que ocurre de muchas maneras, no solamente con los hijos, también puede ser con mascotas y lo que buscan es llevar este tema a muchas partes para que las demás personas conozcan y sepan si sufren este tipo de violencia.
El proyecto busca consolidarse no solo a nivel local, sino también estatal y nacional, mediante talleres y convenios institucionales que garanticen que cada caso reciba la atención y la importancia debida, al tratarse de la protección de familias y menores de edad.