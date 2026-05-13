Cecytes Nogales I celebra riqueza indígena con muestra cultural y danza del venado

En un esfuerzo por reivindicar la identidad y el legado de los pueblos originarios, el plantel Cecytes Nogales I se vistió de gala este martes para celebrar el primer evento de Demostración Cultural Indígena. La jornada, enmarcada en la asignatura de Estudios Literarios, Latinoamericanos e Indígenas, logró amalgamar la academia con el misticismo de las raíces sonorenses.
Con la premisa de ser puente entre la tradición y la academia, bajo la coordinación de la maestra Flor María Moroyoqui Sánchez y el entusiasmo de los alumnos de sexto semestre, el evento se consolidó como un espacio vital para el fortalecimiento, respeto y preservación de las tradiciones culturales.
El objetivo primordial es que nuestros jóvenes no solo conozcan la historia en los libros, sino que vivan y respeten la cosmovisión de nuestras etnias, señaló la maestra Moroyoqui Sánchez durante la apertura.
Desde el fomento de la expresión multilingüe, el intérprete Juan León Pacheco Ontiveros conmovió a la audiencia con los temas “Flor Yoreme” y “Feliz Navidad”. La presentación contó con el acompañamiento de alumnos del grupo 4J, quienes realizaron expresiones en lengua mayo, español e inglés, al demostrar la vigencia de la lengua indígena en el mundo moderno.
En un momento de introspección, el maestro Adrián Quiroz presentó el monólogo de reflexión “El tiempo”, con invitación a las y los presentes a valorar la fugacidad de la vida y el peso de la herencia cultural.
Con el talento folclórico, el escenario vibró con el número “Sonora Bronco”, ejecutado por el Ballet de Danza Folclórica Maestro Ernesto, bajo la dirección del profesor Juan Francisco Rodríguez Gaxiola.
Ofreció una explicación técnica sobre el origen de los sonidos musicales de naturaleza viva con la emulación del canto del sapo y la rana, así como el ritmo vital en la percusión que representa el latido del corazón del venado, el cual acelera o desacelera conforme al avance de sus emociones durante la danza.
La celebración concluyó con una muestra gastronómica preparada por los propios alumnos, donde asistentes pudieron degustar platillos típicos de la cultura mayo como pozole de cerdo tradicional, repostería artesanal con empanadas de dátil, cajeta y piloncillo; así como los clásicos coricos de maíz, además de bebidas de aguas frescas de jamaica y horchata.
Con este evento, el Cecytes Nogales I reafirma su posición como un espacio de vanguardia educativa que no olvida el pasado y reconocen en la cultura indígena la base de nuestra identidad sonorense.