Cecytes Nogales I celebra riqueza indígena con muestra cultural y danza del venado

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Estudiantes y docentes realizaron el primer evento de Demostración Cultural Indígena, donde destacaron tradiciones, lengua, música y gastronomía de la etnia Yoreme Mayo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/05/2026 12:06 PM.
En Nogales y editada el 13/05/2026 12:11 PM.