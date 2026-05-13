Destaca Angélica Burgos el esfuerzo de Óscar Valdez

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Durante la conferencia “Corazón de Guerrero”, Angélica Burgos destacó la importancia del apoyo empresarial para impulsar el desarrollo de atletas locales como el excampeón mundial de boxeo Óscar Valdez

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/05/2026 12:23 PM.
En Nogales y editada el 13/05/2026 12:32 PM.