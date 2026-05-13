Destaca Angélica Burgos el esfuerzo de Óscar Valdez

Una invitación al empresariado nogalense para apoyar a los talentos deportivos en todas sus ramas, para su desarrollo y consolidación como atletas, hizo Angélica Burgos Garay.
La coordinadora de Mujeres al 100 en Nogales, Sonora participó como invitada a la conferencia brindada por el excampeón mundial de boxeo, el nogalense Óscar Valdez, denominada “Corazón de Guerrero”, en el campus de una universidad local.
Es para mí un orgullo y una gran motivación estar en esta charla y la verdad que te felicito...ante el dos veces olímpico, “porque tu plática es motivadora para nosotros como empresarios para que apostemos por nuestros talentos locales, por nuestros deportistas porque no es fácil llegar y se necesita ese apoyo, expresó.
De igual manera, los retos enfrentados durante su carrera para poder alcanzar el objetivo de ser campeón mundial, así como las metas que tiene en el corto plazo por llegar de nuevo a portar un nuevo cinturón de campeón.
Es verdad eso que dices: ‘no dejes que te digan lo que no puedes hacer, porque tus metas, tus límites, eres tú mismo’ porque es una gran verdad, expresó Burgos Garay.
El excampeón nogalense agradeció la participación de Burgos Garay, haciendo el compromiso de seguir motivando e impulsando a las nuevas generaciones de boxeadores de esta frontera.