Escuela Benito Juárez adelanta salida de alumnos por falta de energía eléctrica

La comunidad escolar de la primaria Benito Juárez, ubicada en la colonia Moderna en Nogales, Sonora, enfrenta una situación crítica que ha obligado a las autoridades del plantel a tomar medidas de emergencia.
Debido a la falta de energía eléctrica que persiste desde el mes de enero, y ante las altas temperaturas que azotan la región, la dirección escolar anunció que, a partir de este miércoles, el horario de salida para los alumnos se adelantará a las 11:00 horas.
El problema técnico se originó a principios de año tras el colapso de una barda perimetral tras lluvias, que terminó por dañar severamente la subestación eléctrica del plantel. Sin suministro de energía, resulta imposible encender los sistemas de aire acondicionado y convierten las aulas en espacios de riesgo para la salud de los menores.
Derivado de la preocupación por salud infantil, padres y madres de familia han manifestado su creciente angustia, luego de reportes que algunos estudiantes ya han presentado hemorragias nasales debido al calor extremo dentro de los salones.
Esta situación ha detonado una exigencia directa hacia el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) y servicios educativos de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora, para que agilice los procesos de licitación y ejecución de obra, que permitan la reconexión inmediata del servicio.
Por su parte, el director del plantel, José María Sánchez Medina, informó que el costo de la reparación de la barda y la subestación supera los 2 millones de pesos, pero estudios técnicos señalan que sería insuficiente para garantizar un suministro eficiente y se procedió a otro proceso administrativo de licitación que, hasta el momento, mantiene la obra en pausa.
La situación en las aulas es calurosa y tomamos esa medida de que los alumnos salieran a las 11 de la mañana, se pudieran retirar a las 11 de la mañana para mitigar un poquito que no estén a horas más fuertes en el calor, manifestó el Director del plantel, al precisar que cuentan con 320 alumnos en clases normales y están los doce grupos con los que cuenta la escuela.Como mensaje a padres y madres de familia, recalcó que sigue en comunicación con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado en espera de respuestas sobre esa misma licitación y solventar lo más rápido posible esta necesidad de suministro de energía eléctrica.