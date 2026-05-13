Escuela Benito Juárez adelanta salida de alumnos por falta de energía eléctrica

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Las altas temperaturas y la ausencia de aire acondicionado obligaron a la primaria de la colonia Moderna a reducir el horario escolar, mientras padres exigen una solución urgente a las autoridades educativas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/05/2026 01:21 PM.
En Nogales y editada el 13/05/2026 01:25 PM.