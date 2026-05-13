Estudiantes de CECyTE Nogales representarán a Sonora en festival académico nacional

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Tres alumnas del plantel Nogales 1 competirán en Cancún en las áreas de Inglés y Conciencia Histórica, tras destacar en las etapas locales y estatales del Festival Académico Nacional 2026

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/05/2026 12:11 PM.
En Nogales y editada el 13/05/2026 12:23 PM.