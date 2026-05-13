Estudiantes de CECyTE Nogales representarán a Sonora en festival académico nacional

El talento académico de 3 jóvenes nogalenses se prepara para cruzar el país con estudiantes del plantel CECyTE Nogales 1 que integran la delegación oficial que representará al estado de Sonora en el Festival Académico Nacional 2026, el cual se llevará a cabo del 19 al 21 de mayo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
Tras superar rigurosas eliminatorias a nivel local y estatal, las alumnas demostraron excelencia en disciplinas estratégicas, con Mariana Terrazas Chacón, clasificada en la materia de Conciencia Histórica I y II; Alexa Mariana Armenta Calderón, representante en Inglés 1 y Jimena Nevarez Herrera, representante en Inglés 2.
Pues yo me siento muy emocionada, muy feliz, muy agradecida sobre todo con todas las personas que me han apoyado, tanto los maestros como las personas que han apoyado económicamente, manifestó la alumna Mariana Terrazas.
Me siento muy emocionada y muy orgullosa de mí misma porque para llegar a este punto pues pasamos varias etapas y no fueron fáciles. Me siento orgullosa de ser la que represente a Sonora en este nacional académico y pues muy emocionada porque voy a conocer Cancún, expresó la joven Alexa Armenta.
Pues voy al concurso académico nacional en la materia de Inglés 2, para mí la verdad es un logro muy grande, nunca pensé que iba a estar concursando en un nacional. Es una satisfacción enorme también porque inglés es una materia en la que he estado estudiando más que en otras y pues es como el fruto del trabajo de años anteriores, agregó Jimena Nevarez.
Me siento muy emocionada y muy orgullosa de mí misma porque para llegar a este punto pues pasamos varias etapas y no fueron fáciles. Me siento orgullosa de ser la que represente a Sonora en este nacional académico y pues muy emocionada porque voy a conocer Cancún, expresó la joven Alexa Armenta.
Pues voy al concurso académico nacional en la materia de Inglés 2, para mí la verdad es un logro muy grande, nunca pensé que iba a estar concursando en un nacional. Es una satisfacción enorme también porque inglés es una materia en la que he estado estudiando más que en otras y pues es como el fruto del trabajo de años anteriores, agregó Jimena Nevarez.
Desde el respaldo docente, las maestras asesoras, Teresita Flores, en la academia de Inglés y Martha Luisa Negrete Ramírez, de Ciencias Sociales, expresaron su profundo orgullo por el desempeño de sus alumnas. Resaltaron que la preparación ha sido un esfuerzo de equipo que incluye el control de estrés y ansiedad, apoyado por psicólogos de la institución y el respaldo de patrocinadores como CANACO y el Gobierno Municipal.
Agradecemos mucho a los padres de familia, a las niñas, sobre todo a las jóvenes que van al concurso, a los compañeros que nos han apoyado, la dirección del plantel, los patrocinadores, CANACO, el municipio; todo pues lo vamos encaminando, ha sido mucho trabajo, pero ha sido un trabajo en equipo, expuso la maestra Teresita Flores.
Pues muy orgullosa de estas jovencitas, aparte son muy buenas estudiantes, buenas muchachitas y a las familias pues felicitarlos porque han formado a unas jovencitas con valores que realmente están triunfando, es un éxito que se están llevando estas niñas, agregó la maestra Martha Negrete.
Pues muy orgullosa de estas jovencitas, aparte son muy buenas estudiantes, buenas muchachitas y a las familias pues felicitarlos porque han formado a unas jovencitas con valores que realmente están triunfando, es un éxito que se están llevando estas niñas, agregó la maestra Martha Negrete.