Index Nogales fortalece liderazgo fronterizo en foro nacional IMMEX

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La industria manufacturera de exportación de Nogales destacó su papel estratégico en el Foro IMMEX Cumplimiento 360, impulsando el diálogo entre autoridades y empresas sobre fiscalización y comercio exterior

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/05/2026 01:12 PM.
En Nogales y editada el 13/05/2026 01:14 PM.