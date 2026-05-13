Index Nogales fortalece liderazgo fronterizo en foro nacional IMMEX

La industria manufacturera de exportación de Nogales reafirmó su posición estratégica a nivel nacional durante el Foro IMMEX Cumplimiento 360, organizado por Index Nacional. El evento, que reunió a los principales actores del comercio exterior, destacó por la participación activa de la delegación de local, impulsada por el Consejo Directivo de la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales.
Bajo la visión de equipo liderada por Daniel Rivera Ontiveros, Presidente del Consejo Directivo, Index Nogales ha priorizado la profesionalización y la vinculación con autoridades hacendarias. Este compromiso se vio reflejado en la destacada intervención de Grace López, Directora del Comité de Comercio Exterior y Aduanas de Index Nogales.
Desde la perspectiva de liderazgo en la mesa de diálogo, el 12 de mayo, Grace López fungió como moderadora del Panel 2, titulado “Tendencias de fiscalización y verificación de mercancías en transporte”. En este espacio, López coordinó el diálogo con administradores centrales de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE), al abordar los retos y actualizaciones normativas que impactan directamente a la logística fronteriza.
El panel contó con una nutrida representación de especialistas, que resaltan la importancia de la colaboración técnica entre el sector privado y el gubernamental. La dinámica del foro mostró un recinto concurrido por representantes de la industria interesados en los mecanismos de cumplimiento y mejores prácticas.
Durante el encuentro, Index Nogales reconoció el liderazgo de Javier Ortiz, Director Nacional del Comité de Comercio Exterior y Aduanas de Index Nacional. Ortiz fue fundamental en la organización de este foro, el cual se consolida como una plataforma esencial para fortalecer el diálogo y la certeza jurídica de las empresas IMMEX en todo el país.
La participación de Index Nogales en estos espacios nacionales reafirma nuestro compromiso con la representación y el fortalecimiento de la industria manufacturera local, asegurando que los intereses de nuestra frontera tengan voz en las mesas de decisión más importantes, señaló Index Nogales.