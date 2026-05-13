Localizan cuerpo con signos de violencia cerca de la Unison Nogales

El cuerpo de una persona con signos de violencia fue localizado sin vida en las inmediaciones de la Universidad de Sonora campus Nogales (Unison).
De acuerdo con el reporte oficial este hallazgo se realizó alrededor de las 06:10 horas cuando se informó al número de emergencias 911 sobre la presencia de un cuerpo desnudo tendido a pocos metros del Periférico Oriente sobre el acceso de terracería que conduce a la colonia Acacias.
Al lugar acudieron agentes municipales quienes localizaron el cuerpo con signos de violencia el cual al ser revisado por socorristas de la Cruz Roja determinaron que ya no contaba con signos vitales.
Dicha autoridad informó que el cuerpo presentó golpes y tenía el rostro cubierto además de las manos atadas, encontrando a pocos metros del sitio un cuchillo y un casquillo percutido, por lo que procedieron a acordonar el lugar.
Fueron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Periciales del Servicio Médico Forense quienes se hicieron cargo del levantamiento de las evidencias del crimen.
Extra oficialmente se informó que sobre el cuerpo los homicidas dejaron una nota con un texto alusivo al motivo del asesinato. Hasta el momento las autoridades ministeriales no han dado a conocer la identidad de la víctima.
Se trató del cuerpo de un hombre de apariencia joven, complexión robusta, de tez morena calara tenía diversos tatuajes en brazos y piernas.