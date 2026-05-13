Localizan cuerpo con signos de violencia cerca de la Unison Nogales

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El hallazgo ocurrió la mañana de este miércoles en un camino de terracería cercano al campus universitario; la víctima presentaba huellas de violencia y las manos atadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/05/2026 05:00 PM.
En Nogales y editada el 13/05/2026 05:02 PM.