Anuncian nuevo proyecto para modernizar control pluvial en la avenida Tecnológico

...

El alcalde Juan Gim Nogales informó que el Gobierno de Sonora ya autorizó recursos para mejorar el sistema de rejillas del embovedado del arroyo Tecnológico y reforzar la prevención de accidentes durante lluvias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/05/2026 11:58 AM.
En Nogales y editada el 14/05/2026 12:19 PM.