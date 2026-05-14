Anuncian nuevo proyecto para modernizar control pluvial en la avenida Tecnológico

El presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales, informó que existe un proyecto aprobado por el Gobierno del Estado para mejorar el control de las corrientes de agua de lluvia que ingresan por las rejillas del embovedado del arroyo de la avenida Tecnológico.
Hay que recordar que el propósito de embovedar el arroyo de la Tecnológico es precisamente prevenir accidentes fatales y salvar vidas. Nadie puede negar que la obra ejecutada por el Gobierno del Estado en este afluente le ha dado a Nogales una gran diferencia en el tema de riesgo, y ya hay un proyecto que vendrá a sustituir el proceso de abrir y cerrar las rejillas cuando llueve en esa calle, explicó.
Agregó que, con seguridad, se realizará una modificación al sistema de captación de agua pluvial en el túnel de la avenida Tecnológico. Mientras se define el inicio de los trabajos de remodelación, dijo, se continuará con la apertura y cierre de rejillas durante las lluvias, como se ha hecho en años anteriores, con el objetivo principal de proteger a la ciudadanía y salvar vidas.
El munícipe añadió que, de manera preventiva, también se trabaja en el desazolve de arroyos, alcantarillas y drenajes pluviales, incluyendo los afluentes Los Nogales y Chimeneas, previo al inicio de la temporada de lluvias.