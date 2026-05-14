“Círculos de Luz” une literatura, arte y comunidad en Cecytes Nogales I

En una velada donde la imaginación y el compromiso social fueron los protagonistas, el plantel Cecytes Nogales I se transformó el pasado lunes 11 de mayo en el escenario de “Círculos de Luz”, un evento que logró amalgamar la pasión por las letras con la expresión artística y la convivencia comunitaria.
La jornada contó con la anfitrionía del director del plantel Mauricio Pérez Gómez, y el director de Imfoculta Nadir del Cid, quienes acompañaron a alumnos, docentes y padres de familia en una experiencia diseñada para estimular los sentidos y el intelecto.
En un ambiente de magia y creatividad, la atmósfera del evento destacó por su originalidad y enfoque sustentable, donde las y los asistentes fueron recibidos en un espacio decorado con velas recicladas, cuya luz tenue proporcionó el marco ideal para las diversas actividades.
Desarrollaron cosplay literario con estudiantes que dieron vida a personajes emblemáticos de la literatura universal, permitiendo que las historias saltaran de las páginas a la realidad; música en vivo con notas de un violín que elevaron la experiencia sensorial, creando un puente armonioso entre la lectura y el arte sonoro, así como la ambientación temática de cada rincón de las instalaciones que fue intervenido para fomentar un espacio de introspección y creatividad.
Desde la premisa de fomento a la lectura y sentido de comunidad, más allá del espectáculo, “Círculos de Luz” mantuvo un propósito pedagógico y social, al agregar que, durante la actividad, se promovió activamente la donación de libros nuevos, una iniciativa que busca fortalecer el acervo cultural de la institución y cultivar el hábito de la lectura entre los jóvenes nogalenses.
Las organizadoras del evento, las maestras Raquel Adriana García y Flor Moroyoqui, expresaron su satisfacción por la respuesta de la comunidad escolar, al ponderar el objetivo principal de unir a las personas a través del arte, la literatura y la música desde una perspectiva de compartir en familia este espacio.