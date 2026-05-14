“Círculos de Luz” une literatura, arte y comunidad en Cecytes Nogales I

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El plantel Cecytes Nogales I realizó una velada cultural con cosplay literario, música en vivo y actividades artísticas para fomentar la lectura y fortalecer la convivencia familiar y estudiantil

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/05/2026 03:20 PM.
En Nogales y editada el 14/05/2026 03:21 PM.