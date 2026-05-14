Deportada y sola en Nogales, migrante sudafricana encuentra refugio y esperanza en México

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Tras la cancelación de su visa estadounidense y una deportación que calificó como agresiva, Selinah Moseadi encontró apoyo en un albergue de Nogales mientras espera respuesta de la COMAR para rehacer su vida en México

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/05/2026 04:06 PM.
En Nogales y editada el 14/05/2026 04:13 PM.