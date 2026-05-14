Detienen a conductor con cerveza abierta y droga tras manejar de forma errática en Nogales

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El hombre fue interceptado por agentes de tránsito sobre la avenida Ruiz Cortines, donde además de una bebida alcohólica llevaba un envoltorio con presunto narcótico

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/05/2026 04:57 PM.
En Nogales y editada el 14/05/2026 05:00 PM.