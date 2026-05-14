Detienen a conductor con cerveza abierta y droga tras manejar de forma errática en Nogales

Un conductor que manejaba de manera errática por la avenida Ruiz Cortines fue detenido por la policía de tránsito quienes al abordarlo lo vieron con una cerveza abierta y en posesión de narcóticos en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el informe oficial fue a las 03:40 horas que elementos preventivos al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la avenida señalada a la altura de la calle circunvalación Héroes, observaron un vehículo Pontiac GranAm de color rojo con azul el cual circulaba de manera errática.
Por tal motivo procedieron a marcarle el alto al conductor quien se detuvo y al ser abordado se identificó con el nombre de Luis F. "N" de 43 años, mismo que tenía en su poder una lata de cerveza abierta, por lo que le solicitaron descendiera de su vehículo y al hacerlo observan como arroja un envoltorio plástico.
Los agentes al revisar dicho envoltorio se percataron que contenía un polvo blanco con las características de un narcótico, por lo que fue detenido en el acto siendo trasladado al Centro de Atención Temprana con detenido donde se ordenó quedara a disposición de un ministerio público junto con la materia asegurada, mientras el vehículo fue remolcado a los patios del corralón del C5.