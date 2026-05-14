Detienen a hombre por violencia familiar y posesión de cocaína en Nogales

Una persona que agredió físicamente a su pareja cuando se encontraba en su área de trabajo en el Parque Industrial San Ramón fue detenida por la Policía Municipal en posesión de narcóticos.
De acuerdo con el reporte policial, fue a las 09:10 horas que elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la Clínica 64 del IMSS ubicada en dicho parque industrial, donde reportaban un caso de violencia familiar.
En el lugar, la víctima dijo a los agentes que momentos antes, al encontrarse fuera de la clínica donde se desempeña como taxista, llegó su pareja de nombre Encarnación “N”, de 48 años, y comenzó a agredirla física y verbalmente.
Lo anterior tras señalarla de haberlo engañado. Dijo que como pudo se defendió con las manos para evitar ser golpeada, siendo en esos momentos que su pareja sacó una navaja con la que la amenazó de muerte, siendo auxiliada por otro conductor de taxi, retirándose su agresor del lugar.
Ante lo sucedido, procedieron a trasladar a la afectada ante el médico de guardia, siendo que a la altura del Casino Caliente la mujer observó que se detuvo el vehículo de su esposo, a quien señaló como su agresor.
En ese momento los agentes lo abordaron e inspeccionaron, encontrándole entre sus ropas un arma punzocortante, así como dos envoltorios de plástico conteniendo un polvo blanco con las características de la cocaína.
El sujeto fue asegurado y puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, siendo la víctima certificada con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.