Detienen a hombre por violencia familiar y posesión de cocaína en Nogales

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El sujeto fue señalado por agredir y amenazar con una navaja a su pareja afuera de la Clínica 64 del IMSS; al ser interceptado por policías municipales le encontraron dos envoltorios con aparente cocaína

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/05/2026 11:11 AM.
En Nogales y editada el 14/05/2026 11:17 AM.