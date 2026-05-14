Impulsan en Nogales reforma para evitar revictimización infantil en procesos judiciales

El Congreso de Sonora convocó en Nogales al Foro de Parlamento Abierto “Mínima intervención y no revictimización en los procesos judiciales”, cuyas aportaciones serán dictaminadas en la Comisión de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud.
La convocatoria para esta ciudad fronteriza se dio a las diversas autoridades administrativas y jurisdiccionales; a las organizaciones sociales y civiles no gubernamentales; instituciones educativas de nivel superior; académicos, especialistas, colectivos y a toda la ciudadanía en general interesada en conocer, participar y aportar propuestas, sugerencias u opiniones.
Nos vamos a enfocar a las niñas y a los niños, porque son el sector más vulnerable y dependen de alguien más, todas las decisiones que se toman, alguien las asume por ellos y por ellas, y estas decisiones tienen consecuencias, entonces estamos aquí para armonizar el Congreso del Estado de Sonora tiene que estar a la altura garantizando el interés superior de la niñez y homologar la ley del estado con la ley general, es el compromiso, manifestó la diputada Deni Gastélum Barreras, Presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud.
Al inicio de esta legislatura, sostuve varias reuniones con algunos jueces, en escucharles y ahí se derivó la iniciativa o armonización de ella, escuchando algunas historias de terror, la verdad que historias de terror, que ellos como jueces han vivido estas experiencias donde se han expuesto a niñas, niños, dijo la diputada Marcela Valenzuela.
Muchas situaciones que desgraciadamente la mayoría de estas situaciones son de abuso sexual y les mandan a llamar una y otra vez con el agresor en frente, exponiéndoles una situación emocional, psicológica, cuando estos niños y niñas deben estar en sus casas, felices, viviendo en armonía, en un núcleo familiar, estando dentro de un juzgado, presentando estas testimoniales de terror, agregó.
Muchas situaciones que desgraciadamente la mayoría de estas situaciones son de abuso sexual y les mandan a llamar una y otra vez con el agresor en frente, exponiéndoles una situación emocional, psicológica, cuando estos niños y niñas deben estar en sus casas, felices, viviendo en armonía, en un núcleo familiar, estando dentro de un juzgado, presentando estas testimoniales de terror, agregó.
Con la representación del Ayuntamiento de Nogales se contó con la participación del director de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Ruiz, la representante de la Secretaría de las Mujeres en Nogales Diana Rivas, Alejandro Beltrán como parte de la Barra Mexicana de Abogados, Carolina Quintero como visitadora adjunta de la Oficina Regional de la CEDH en Nogales, entre otros.