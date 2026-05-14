Impulsan en Nogales reforma para evitar revictimización infantil en procesos judiciales

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El Congreso de Sonora realizó un foro de Parlamento Abierto para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes durante juicios, especialmente en casos relacionados con abuso y violencia

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/05/2026 02:59 PM.
En Nogales y editada el 14/05/2026 03:03 PM.