Incendio consume vivienda abandonada y daña otra casa en Lomas de Nogales

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El fuego destruyó un domicilio utilizado como basurero clandestino por personas en condición de calle; además, un vehículo quedó calcinado y otra vivienda presentó daños estructurales

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/05/2026 04:45 PM.
En Nogales y editada el 14/05/2026 04:48 PM.