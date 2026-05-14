Incendio consume vivienda abandonada y daña otra casa en Lomas de Nogales

Un domicilio de la colonia Lomas de Nogales fue consumido por el fuego uno más presentó daños estructurales y un vehículo fue destruido por las llamas tras un incendio que se registró la mañana de este jueves 14 de mayo en Nogales, Sonora.
Las autoridades informaron que el inmueble en aparente estado de abandono era utilizado para el acumulamiento de desechos por personas en condición de calle, probables responsables del siniestro.
Fue minutos antes de las 12:00 horas que se informó al 911 sobre el conato de incendio en un domicilio ubicado en la calle Agustín Lara de dicho sector.
Elementos de la Policía Municipal y efectivos del cuerpo de Bomberos de Nogales, acudieron al lugar donde observaron las llamas que cubrían el domicilio en estado de abandono, por lo que iniciaron con las labores para sofocar el fuego.
Lo anterior con el esfuerzo de 18 efectivos del heroico, tres carros cisternas y dos máquinas extintoras y dos pipas particulares que colaboraron con el suministro de agua hasta que lograron terminar de sofocar las llamas.
Se informó que el sitio era utilizado por personas para acumular una gran cantidad de basura y materiales diversos, lo que provocó que el fuego se propagara rápidamente y alcanzara grandes dimensiones hasta destruir el inmueble.
Se tuvo conocimiento también que, derivado a la intensidad del incendio, las llamas se extendieron a una vivienda contigua, ocasionando daños parciales en la estructura, así como la pérdida total de un vehículo que se encontraba en el lugar.