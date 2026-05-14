Inhabilitan por 20 años a ex tesorero de Nogales por daño patrimonial millonario

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El Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora determinó responsabilidad por abuso de funciones contra Carlos Castro Martín del Campo, ex funcionario de la administración de Jesús Pujol

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/05/2026 05:03 PM.
En Nogales y editada el 14/05/2026 05:07 PM.