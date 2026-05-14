Oomapas moderniza red de drenaje en avenida Tecnológico para evitar fugas

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El Gobierno de Nogales realiza la reubicación de una línea sanitaria de 8 pulgadas cerca del Tecnológico de Nogales, con el objetivo de prevenir asolvamientos y facilitar el mantenimiento del sistema

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/05/2026 12:19 PM.
En Nogales y editada el 14/05/2026 12:32 PM.