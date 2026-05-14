Oomapas moderniza red de drenaje en avenida Tecnológico para evitar fugas

Para mejorar la infraestructura sanitaria y evitar problemas recurrentes de asolvamiento y fugas de drenaje, el Ayuntamiento de Nogales y OOMAPAS trabajan en la reubicación de una línea de atarjea de 8 pulgadas en la avenida Tecnológico, en las inmediaciones del acceso al Instituto Tecnológico de Nogales.
Durante la reciente sesión de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales y el titular de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, se informó que esta obra permitirá sustituir el drenaje obsoleto que actualmente corre por el arroyo, facilitando así un mejor mantenimiento de la red sanitaria.
La zona presenta problemas recurrentes de fugas de drenaje, por lo que se lleva a cabo la instalación de aproximadamente 150 metros de tubería PVC de 8 pulgadas de diámetro, además de la construcción de dos pozos de visita para optimizar el acceso a la infraestructura.
Se estima que los trabajos se desarrollen durante toda la semana, con el objetivo de avanzar de manera eficiente, reducir molestias a la comunidad y mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje en este sector.
Durante la reunión también se informó sobre el avance positivo del plan integral de reposición de concreto, así como de los mantenimientos preventivos realizados en distintos pozos y rebombeos, entre ellos el tanque de rebombeo Aeropuerto, ubicado en la fuente de captación Los Alisos.