Pablo Lechuga: el maestro que convirtió la historia de Nogales en orgullo de generaciones

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A sus 76 años, el reconocido docente recuerda una vida dedicada a la enseñanza, marcada por el legado familiar, la pasión por la historia y el impacto que dejó en miles de alumnos de la frontera

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/05/2026 04:13 PM.
En Nogales y editada el 14/05/2026 04:24 PM.