PRI Nogales celebra a madres de familia con evento de convivencia y reconocimiento

En un ambiente de fiesta, respeto y reconocimiento, el Comité Local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nogales, Sonora, encabezado por su presidente David Chavoya Acosta, llevó a cabo una celebración especial dedicada a las madres de familia de diversas colonias de la ciudad.
El evento, que reunió a 150 madres seleccionadas por su liderazgo y participación comunitaria, se distinguió por ser una invitación personal y directa, que refuerza el vínculo entre el instituto político y las familias nogalenses.
Chavoya Acosta estuvo acompañado por colaboradores de su comité y fungió como anfitrión de una jornada diseñada para honrar la labor fundamental de las mujeres en la estructura social, con prioridad en la convivencia directa.
Uno de los puntos del entretenimiento fue la presentación de un imitador de Juan Gabriel, quien logró conectar emocionalmente con las asistentes, al convertir el festejo en una verdadera gala musical que puso a bailar y cantar a las presentes.
Más allá del festejo, David Chavoya expuso que esta actividad es un reflejo de la estrategia de tejido social que han implementado desde su llegada a la presidencia del partido, con la premisa que el PRI Nogales ha dejado de ser un ente estático para convertirse en un organismo de gestión y acompañamiento constante en las colonias.
Nuestro objetivo es estar donde está la gente, escuchando y reconociendo a quienes son el pilar de nuestro hogar y nuestra sociedad, destacó Chavoya durante el evento.