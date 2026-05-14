PRI Nogales celebra a madres de familia con evento de convivencia y reconocimiento

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El Comité Local del PRI reunió a 150 madres de distintas colonias en una jornada de música, convivencia y reconocimiento al papel de las mujeres como pilar de la comunidad nogalense

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/05/2026 03:10 PM.
En Nogales y editada el 14/05/2026 03:12 PM.