Realizan operativo de búsqueda de personas desaparecidas en Nogales

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, bajo la dirección de Dante Noel Talavera Nieblas, ejecutó un operativo de rastreo y localización en diversas zonas de la ciudad de Nogales, Sonora.
Esta jornada se distinguió por el trabajo conjunto con las familias integradas en el colectivo “Somos la Voz de los Desaparecidos”, que refuerza el compromiso institucional de búsqueda en territorio.
El operativo contó con un despliegue de seguridad integral para resguardar las participaciones, con la intervención de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Municipal de Nogales.
Desde la prospección en terreno difícil muestran el avance de los grupos por caminos de terracería y zonas de matorral bajo, con el uso de vestimenta distintiva por parte de miembros del colectivo para facilitar su identificación y seguridad en campo.
En estas acciones utilizan varillas de búsqueda y herramientas de excavación manual, donde destaca la supervisión de seguridad en puntos elevados mientras el grupo inspecciona una posible zona de interés los relieves del terreno señalados como posibles ubicaciones de fosas clandestinas a través de llamados anónimos.
Con la colaboración institucional con todos los grupos de búsquedas en Sonora y particularmente desde Nogales se ratifica que la búsqueda de personas desaparecidas en Sonora se mantiene como una labor de alta prioridad que combina el rigor técnico de las autoridades con la incansable voluntad de las familias.