Realizan operativo de búsqueda de personas desaparecidas en Nogales

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La Comisión de Búsqueda de Sonora y el colectivo “Somos la Voz de los Desaparecidos” llevaron a cabo recorridos en zonas de terracería y matorral con apoyo de corporaciones de seguridad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/05/2026 03:14 PM.
En Nogales y editada el 14/05/2026 03:16 PM.