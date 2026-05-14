Reconocen a maestros nogalenses por 25 años de trayectoria educativa

Una ceremonia llena de nostalgia, y en honor a docentes que han entregado 25 años de su vida al aprendizaje en las aulas de Nogales, se llevó a cabo el miércoles por parte del Ayuntamiento de Nogales a través de la Dirección de Educación, sindicatos de profesores y representantes de comités de instituciones educativas.
El evento fue encabezado por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales; junto al director de Educación Municipal, Edgar Valadez Valdez; el delegado de la Secretaría de Educación y Cultura, Jorge Jiménez Padilla; el coordinador del Consejo Municipal de Educación Media Superior y Superior, Gerardo Soto Sandoval; la regidora y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura en el cabildo, Marisela Romero Nebuay; así como los secretarios de organización del SNTE 54 y 28, respectivamente, Fredeberto Hoyos Medina y Janet Zamora Mendivil.
En su discurso, el alcalde reconoció el gran compromiso que significa para una persona el promover el conocimiento entre los estudiantes de nuestra ciudad, lo que consideró uno de los actos con mayor desinterés dentro de las actividades sociales, ya que este significa la trascendencia de todo aquello que hace mejor a las sociedades.
Hoy nos reunimos aquí, tenemos un pretexto para estar aquí, porque es el Día del Maestro. Reconocer y agradecer una de las labores más valiosas de nuestra sociedad, que es la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros guardamos en su memoria el paso de una maestra o de un maestro en nuestra vida que ha dejado huellas, comentó el alcalde.
En el evento se reconoció a: