Reconocen a maestros nogalenses por 25 años de trayectoria educativa

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Autoridades municipales, educativas y sindicales rindieron homenaje a docentes de Nogales por su entrega y compromiso en las aulas, destacando su papel en la formación de generaciones y el desarrollo de la sociedad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/05/2026 11:27 AM.
En Nogales y editada el 14/05/2026 11:32 AM.