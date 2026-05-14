Reeditarán “Favores Celestiales”, obra clave del Padre Kino sobre la Pimería Alta

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El historiador Carlos Lazcano Sahagún encabeza un proyecto para rescatar y contextualizar las memorias de Eusebio Francisco Kino, con una nueva edición que incluirá estudios históricos, notas críticas y referencias sobre las misiones fundadoras de Sonora

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/05/2026 11:17 AM.
En Nogales y editada el 14/05/2026 11:22 AM.