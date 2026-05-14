Reeditarán “Favores Celestiales”, obra clave del Padre Kino sobre la Pimería Alta

Más de tres siglos después de haber sido escritas, las memorias de Eusebio Francisco Kino volverán a las manos de los lectores con una nueva profundidad. Esto de acuerdo con el geólogo e historiador Carlos Lazcano Sahagún, especialista en el camino recorrido por el noroeste de México y suroeste de Estados Unidos, quien encabeza un proyecto para reeditar “Favores Celestiales”, un texto de alta relevancia cultural e histórica, en donde el conocido como “misionero a caballo” relató sus exploraciones y el proceso de evangelización de la Pimería Alta entre 1699 y 1711.
Esta nueva edición, según Lazcano, no es solo una reimpresión; es un rescate histórico necesario, considerando que la última publicación formal de este texto se realizó hace más de 4 décadas, que también apoyará el proceso de canonización del fundador de Magdalena, por lo que el trabajo de Lazcano, quien ha dedicado los últimos 15 años a seguir el rastro de Kino por Sonora, Arizona, las Californias e incluso Segno, Italia, busca ofrecer un contexto amplio que brinde personajes, grupos indígenas y lugares que antes permanecían en el anonimato para el lector común.
Consideramos oportuno hacer una nueva edición, la cual vamos a acompañar con un estudio introductorio, con una serie de notas a pie de páginas, un aparato crítico, identificando personajes, identificando grupos indígenas, identificando lugares y dando un contexto histórico para que el lector, sea o no historiador, pueda entender el contenido de este texto, manifestó Lazcano.
Uno de los enfoques importantes, manifestó, es la visión humanista de Kino, la cual rompía con los prejuicios de la época, ya que a diferencia de otros misioneros que subestimaban a los nativos, Kino los describía como seres inteligentes y trabajadores, empatía que le permitió ganarse el afecto de los grupos en la región, y eso explica hasta cierto punto la devoción que le profesan.
Para lograr esta reconstrucción, no solo se basaron en archivos, sino también en recorridos de las rutas originales para dimensionar los pasos de Kino por la región, y lo que implicaba en el siglo XVII fundar las misiones que se le atribuyen, por lo que puede considerarse como un esfuerzo sobrehumano por parte del jesuita, que le dio forma al Sonora que conocemos hoy.
En realidad, lo que estamos pensando, más que el proceso de canonización, es que toda la gente sea historiador, le interese a uno la historia, desde luego a la que le interese la historia, que sepa quién es el Padre Kino y los esfuerzos que implicó fundar esta Sonora en la que actualmente vivimos, especialmente este noroeste de Sonora. Ahí está explicando bien cómo se fundó, cómo se formó. Ojalá que leyeran ese texto para que vieran esos esfuerzos y se tuviera más ese aprecio por esos misioneros fundadores, comentó.