Retirarán cientos de toneladas de arena del arroyo Los Nogales antes de las lluvias

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OOMAPAS y Servicios Públicos trabajan en el desazolve de más de dos kilómetros del cauce para prevenir inundaciones y desbordamientos durante la temporada de lluvias

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/05/2026 04:50 PM.
En Nogales y editada el 14/05/2026 04:54 PM.