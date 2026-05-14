Retirarán cientos de toneladas de arena del arroyo Los Nogales antes de las lluvias

Cientos de toneladas de arena deben de ser sacadas del arroyo Los Nogales, para lograr desazolvar la zona antes de la llegada de la próxima temporada de lluvias en Nogales, Sonora.
El ingeniero Leonardo Sandoval, Director de Oomapas explicó que se trata de una enorme tarea que debe de concretarse en tiempo y forma para evitar las inundaciones en el lugar y para lograrlo trabajan en coordinación con otras dependencias como Servicios Públicos.
Claro que sí este arroyo Los Nogales que viene desde Villa Sonora hasta lo que es el Hotel Caribean, esta de tierra, hay arena que con el tiempo se han acumulado como sedimentos, y se van formando capas de arena que cada vez va creciendo más. Entonces esa arena la tenemos que extraer para que cuando vengan las lluvias tengamos un cauce por donde se pueda ir y no se nos desborde el arroyo hacia las calles aledañas.
Estamos trabajando en conjunto con Servicio Públicos, es trabajo de ellos, que están haciendo ahí el compañero Chuy Soto, pero nosotros estamos colaborando y auxiliando, indicando dónde están nuestras líneas para que no nos vayan a dañar e indicando como trabajarlo para que no nos afecte a nosotros en nuestros drenajes.
Estamos trabajando en conjunto con Servicio Públicos, es trabajo de ellos, que están haciendo ahí el compañero Chuy Soto, pero nosotros estamos colaborando y auxiliando, indicando dónde están nuestras líneas para que no nos vayan a dañar e indicando como trabajarlo para que no nos afecte a nosotros en nuestros drenajes.
Es una medida preventiva y necesaria puesto que necesitamos tener volumen de caudal para poder resolver la situación de las lluvias y no haya derrames.
Vamos a estar trabajando todo lo que es este mes de mayo y posiblemente parte del mes de junio. Es un trabajo arduo, pero se tiene que hacer porque si te fijas ahí en los puentes de la 45 zona, ya el espacio es muy pequeño para el agua, entonces se puede desbordar y si estamos esperando lluvias de alta intensidad para este año a causa de los fenómenos conocidos.
Son aproximadamente dos kilómetros, es bastante extenso y son bastante maquinaria la que se tiene que invertir, pero son obras que se tienen que hacer, son mejoras que se tienen que hacer, es necesario, es indispensable.
Vamos a estar trabajando todo lo que es este mes de mayo y posiblemente parte del mes de junio. Es un trabajo arduo, pero se tiene que hacer porque si te fijas ahí en los puentes de la 45 zona, ya el espacio es muy pequeño para el agua, entonces se puede desbordar y si estamos esperando lluvias de alta intensidad para este año a causa de los fenómenos conocidos.
Son aproximadamente dos kilómetros, es bastante extenso y son bastante maquinaria la que se tiene que invertir, pero son obras que se tienen que hacer, son mejoras que se tienen que hacer, es necesario, es indispensable.