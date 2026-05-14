Vacunación y esterilización animal móvil llega a hogares con discapacidad en Nogales

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El Centro de Atención y Bienestar Animal acercará durante mayo servicios gratuitos de vacunación, fumigación, esterilización y adopción, además de brindar apoyo a personas con discapacidad o problemas de salud en sus domicilios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/05/2026 11:32 AM.
En Nogales y editada el 14/05/2026 11:58 AM.