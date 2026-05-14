Vacunación y esterilización animal móvil llega a hogares con discapacidad en Nogales

Con el objetivo de acercar los servicios de vacunación, fumigación y esterilización a las familias nogalenses, el Centro de Atención y Bienestar Animal refuerza durante mayo sus jornadas en colonias, así como la atención directa a personas que, por condiciones de salud o discapacidad, requieren apoyo en sus domicilios.
La médica veterinaria Cindy Torres Rivera, subcoordinadora del Centro de Atención y Bienestar Animal, informó que recientemente se atendió el llamado de un ciudadano con discapacidad visual y problemas de salud, a quien se le brindó apoyo directamente en su vivienda, donde se vacunó a sus perritos y se realizó fumigación preventiva.
Vinimos al llamado de un ciudadano que tiene discapacidad visual y una enfermedad. Acudimos a vacunar a sus perritos y a fumigar su domicilio para prevenir pulgas, garrapatas, sarna y, principalmente, la enfermedad de la rabia, explicó.
El fin de llevar la vacunación y fumigación a los domicilios es prevenir principalmente la rabia, además de evitar la presencia de pulgas y garrapatas, que pueden transmitir enfermedades a los humanos, señaló Cindy Torres.
14 de mayo: Jornada de Salud y Bienestar, con servicios de vacunación y fumigación en la colonia Solidaridad, a partir de las 10:00 horas.
15 de mayo: Jornada de esterilización en el centro comunitario de la colonia La Mesa, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
16 de mayo: Adoptatón en la Plaza Monumento a la Razón, conocida como plaza Mono Bichi, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
22 de mayo: Jornada de esterilización en el centro comunitario de la colonia La Mesa, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
Además, Cindy Torres Rivera recordó a la ciudadanía que el Centro de Atención y Bienestar Animal ofrece servicios de vacunación y esterilización de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, por lo que invitó a las familias a acercarse y aprovechar estos apoyos para el cuidado responsable de sus mascotas.