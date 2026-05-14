Vecinos de Las Terrazas protestan por un mes sin agua potable

Residentes de la colonia Las Terrazas acudieron a las instalaciones de Oomapas Periférico para manifestarse de manera pacífica por la falta de agua potable, argumentaron que desde hace un mes no cuentan con el servicio y se abastecen comprando el agua a pipas particulares en Nogales, Sonora.
Se trató de un grupo de aproximadamente 18 personas residentes de dicho sector quienes fueron representados por su líder de colonia Karina Landero. El grupo arribó al lugar después de las 11:00 horas de la mañana de este jueves 14 de mayo, donde solicitaron ser atendidos por el director del organismo quien atendió a un grupo de tres representantes con quienes se reunió a pocos minutos de su arribo.
Momentos después los manifestantes se retiraron del lugar tras ser informados por su líder que había un compromiso de parte de Oomapas de llevarles agua potable por pipas en lo inmediato para llenar sus tinacos durante dos días, mientras arreglan el problema que trajo el desabasto.
Además de llevar a un grupo de colonos a visitar la zona afectada para que conste el inicio de las reparaciones, situación que confirmó la líder de la colonia quien argumentó que de no tener respuesta acudirían de nueva cuenta a manifestarse.
El señor Sandoval quedó de mandarnos pipas hoy y el día de mañana, porque para el día martes, a más tardar, ya queda resuelto el problema ahí en Terrazas.
Pues relativamente vamos a esperarnos de aquí al martes, a ver qué pasa, qué solución nos dan.
De lo contrario volvemos a ver, nos hacemos presentes otra vez aquí y ya pues con más. Ya no va a ser tan pacífico.
Quede con la esperanza más que nada de que no resuelvan a las personas afectadas porque hay personas, de la tercera edad, hay niños con discapacidad, hay muchos niños en la colonia.
Pues relativamente vamos a esperarnos de aquí al martes, a ver qué pasa, qué solución nos dan.
De lo contrario volvemos a ver, nos hacemos presentes otra vez aquí y ya pues con más. Ya no va a ser tan pacífico.
Quede con la esperanza más que nada de que no resuelvan a las personas afectadas porque hay personas, de la tercera edad, hay niños con discapacidad, hay muchos niños en la colonia.
O sea, un pozo para un sector y son varios y ahorita hemos implementado lo que es una línea de conducción para reforzar el sector y nos falló ese pozo que alimenta las Terrazas y también nos falló otro pozo que se nos barrió el del Raquet.
Este grupo de vecinos y amigos vinieron a manifestarse con justa razón por la falta de suministro. Ahorita nosotros aquí en la Mesa del Agua tenemos este tema desde hace dos semanas.
Ahorita ya nos pusimos de acuerdo nomás tenemos que terminar unos detalles que traemos en Puesta del Sol y Lomas de Anza, en ese sector, y me traigo el equipo para resolver el problema aquí de Terrazas. Por lo pronto amerita, en este caso, enviarles a ellos pipas como una medida preventiva.
Este grupo de vecinos y amigos vinieron a manifestarse con justa razón por la falta de suministro. Ahorita nosotros aquí en la Mesa del Agua tenemos este tema desde hace dos semanas.
Ahorita ya nos pusimos de acuerdo nomás tenemos que terminar unos detalles que traemos en Puesta del Sol y Lomas de Anza, en ese sector, y me traigo el equipo para resolver el problema aquí de Terrazas. Por lo pronto amerita, en este caso, enviarles a ellos pipas como una medida preventiva.
Ya quedé yo con ellos y con todo el favor de Dios para la semana que entra les vamos a resolver el problema, con todo el favor de Dios.
Nosotros vamos a estar en constante contacto para resolver esta situación juntos, como debe ser, como debe ser gobierno y ciudadanos.
Nosotros vamos a estar en constante contacto para resolver esta situación juntos, como debe ser, como debe ser gobierno y ciudadanos.