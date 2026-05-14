Vecinos de Las Terrazas protestan por un mes sin agua potable

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Colonos se manifestaron en Oomapas Periférico para exigir el restablecimiento del servicio; autoridades se comprometieron a enviar pipas y reparar las fallas en pozos y líneas de conducción antes del próximo martes

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/05/2026 04:24 PM.
En Nogales y editada el 14/05/2026 04:42 PM.