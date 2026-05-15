Atleta de CECyTE Nogales II conquista plata y bronce en competencia nacional

El estudiante del CECyTE Nogales II Carlos Daniel Acuña Garay obtuvo el jueves la medalla de bronce en los 1,500 metros en Nayarit y plata este viernes en los 800 metros, como parte de la delegación que representa a Sonora tras el éxito del torneo estatal “Interprepas en Movimiento”.
El joven atleta nogalense ha puesto en alto el nombre de su municipio y de su estado, así como de su plantel escolar, al conquistar la medalla de tercer lugar a nivel nacional en la prueba de los 1,500 metros, dentro de los Eventos Deportivos Nacionales de Educación Media Superior.
Acuña Garay logró su pase a la justa nacional tras coronarse campeón de Sonora en las categorías de 1,500 y 800 metros planos durante la etapa estatal y, tras su exitoso debut en el podio nacional, el atleta compitió este viernes en la prueba de los 800 metros, donde conquistó segundo lugar para la delegación sonorense.
El director de CECYTES Nogales II, José María Velderrain Galaviz, confirmó la noticia y manifestó su profundo orgullo y felicitación para el destacado deportista, así como para sus entrenadores, Adolfo García y Félix García, piezas clave en el desarrollo del joven.
“Ratificamos la voluntad de seguir en la ruta de promoción del deporte como herramienta de formación de vida para nuestros estudiantes, tal como es la instrucción de nuestra Directora General de CECyTE Sonora, Blanca Aurelia Valenzuela”, expresó Velderrain Galaviz.
La SEC detalló que los campeones de la mayoría de estas ramas —a excepción de futbol de bandera, ajedrez individual y béisbol, ganaron el derecho de representar a Sonora en la etapa nacional, la cual se lleva a cabo del 13 al 30 de mayo en Tepic, Nayarit, donde el originario de Nogales ya empezó a cosechar triunfos.
El titular de la SEC Froylán Gámez Gamboa destacó que la administración del gobernador Alfonso Durazo le apuesta firmemente al deporte como un motor de transformación social, de promoción al trabajo en equipo y la formación integral de las y los jóvenes sonorenses que hoy, como Carlos Daniel, brillan con luz propia a nivel país.