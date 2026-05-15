Atleta de CECyTE Nogales II conquista plata y bronce en competencia nacional

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Carlos Daniel Acuña Garay destacó en las pruebas de 800 y 1,500 metros en Tepic, Nayarit, representando a Sonora en los Juegos Nacionales de Educación Media Superior

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 15/05/2026 04:42 PM.
En Nogales y editada el 15/05/2026 04:45 PM.