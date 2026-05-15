Benjamín Hill inaugura Casa de Cultura y Museo del Ferrocarril

El silbato del tren volvió a resonar simbólicamente en el corazón de Benjamín Hill con la apertura de la nueva Casa de Cultura y Museo del Ferrocarril, un espacio que además de fotografías, archivos y replicas, guarda la esencia de una comunidad que se resiste a olvidar sus raíces, por lo que este recinto se integra al proyecto estatal de “Ruta de Hierro”, consolidándose como un punto para el turismo y el rescate histórico en la región sonorense.
La ceremonia de inauguración fue encabezada por la presidenta municipal Jessica Yuridia Barraza, junto al secretario de Educación y Cultura en Sonora, Froylan Gámez Gamboa, la directora del Instituto Sonorense de Cultura, Beatriz Aldaco Encinas, el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipolito Sedano Riuiz, así como trabajadores activos, jubilados y familias del gremio ferrocarrilero, en donde se cortó el listo de una obra que tomó cuatro años de gestión y ejecución, destacando un diseño arquitectónico hexagonal, desarrollado por proyectistas de Oaxaca, amantes de los ferrocarriles.
Pues imagínense qué sí va a significar, aparte de nuestra identidad, no queremos perder la identidad, queremos que las nuevas generaciones conozcan su pasado, de dónde proviene, de su familia, de sus abuelos, qué hacían en el ferrocarril, porque pues el ferrocarril fue al final de cuentas quien nos dio identidad y que nos dio obviamente pues ese boom para que el pueblo pudiera pues asentarse la gente aquí, indicó la Alcaldesa.
Por su parte el cronista ferroviario de Nogales, Elías Miranda Canevett, subrayó la importancia de hermanar a las ciudades que crecieron gracias a las vías, recordando fechas fatídicas como el fin de los trenes de pasajeros en 1998, por lo que reiteró es fundamental la colaboración de los guardadores de la historia y las autoridades locales, así como adelantó que espera este sea el primer paso para consolidar otros centros culturales similares en la región de la frontera, aprovechando las efemérides históricas que unen a la región.
Estamos cada vez más por la identidad que vamos a dejar a las futuras generaciones, en Nogales esperemos también, con el tiempo ya tenemos un proyecto de hacer un espacio cultural ferrocarrilero, precisamente porque ya vamos a cumplir 144 años del primer clavo de vía, este 25 de octubre, ya tenemos programado algo y ahí espero que todos los que estemos aquí, estemos ese día también en Nogales, mencionó Canevett.