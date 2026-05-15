Benjamín Hill inaugura Casa de Cultura y Museo del Ferrocarril

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El nuevo recinto se integra a la “Ruta de Hierro” en Sonora y busca preservar la identidad ferroviaria del municipio, además de impulsar el turismo cultural y la economía regional

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 15/05/2026 05:41 PM.
En Nogales y editada el 15/05/2026 05:48 PM.