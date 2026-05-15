Calor extremo podría modificar clases en Sonora: SEC

Las altas temperaturas y olas de calor extremo podrían modificar el desarrollo de las clases en Sonora, priorizando en todo momento la salud y seguridad de los estudiantes mediante adecuaciones oportunidad e inmediatas.
Froylan Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura en Sonora, mencionó si bien se retomará el esquema de fechas vigentes y aprobadas por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, existe ya la apertura y mesas de trabajos para realizar ajustes avalados por la Federación.
Bueno, junto con Protección Civil mandaríamos el argumento técnico que estamos viviendo, si es el caso, ondas u olas de calor que no se habían presentado en el estado y que puedan superar cualquier infraestructura que esté plenamente instalada y en óptimas condiciones y con esta argumentación técnica la Secretaría de Educación Pública puede darte el aval para que haga los ajustes necesarios y que ningún estudiante corra un riesgo, indicó el secretario.
Como ejemplo de este equipamiento, destacó la reciente entrega de 25 aparatos en el municipio de Benjamín Hill, para educación básica con apoyo de una empresa privada, así como la cobertura de las necesidades de refrigeración de los planteles.
Pues dependiendo, puede ser focalizado, puede ser para toda la entidad, como lo hemos venido haciendo cuando se presentan condiciones climatológicas invernales extremas y obviamente también cuando hay lluvias atípicas, pero buscaremos que sea oportuno para que ningún alumno corra riesgo, mencionó.