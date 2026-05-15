Calor extremo podría modificar clases en Sonora: SEC

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El secretario de Educación, Froylán Gámez Gamboa, informó que existe apertura para ajustar horarios o actividades escolares ante olas de calor, priorizando la seguridad de los estudiantes

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 15/05/2026 05:32 PM.
En Nogales y editada el 15/05/2026 05:35 PM.