Capturan a sujeto armado tras intento de asalto en la colonia Belisario Domínguez

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El presunto ladrón amenazó a una persona con una réplica de arma de fuego para despojarla de su celular, pero fue capturado por policías municipales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/05/2026 03:57 PM.
En Nogales y editada el 15/05/2026 04:01 PM.