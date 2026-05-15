Capturan a sujeto armado tras intento de asalto en la colonia Belisario Domínguez

Un sujeto armado fue detenido por la policía luego de que amagara a una persona para despojarla de su teléfono celular en calles de la colonia Belisario Domínguez en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 16:30 horas que elementos de la Policía Municipal, al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la calle municipio de Arivechi de la colonia señalada observaron a una persona cuando entregaba un celular a otra.
Al notar que el que recibía el objeto tenía en su poder lo que parecía ser un arma de fuego con la cual apuntaba a la otra persona, optaron por abordarlos.
El reporte detalla que al notar la presencia policial el ladrón arrojó al suelo el celular y huyó corriendo siendo perseguido y alcanzado identificándose con el nombre Marcelino "N" de 26 años, a quien le ordenaron mediante comandos verbales arrojar el arma, accediendo a la indicación, siendo arrestado en el acto.
Los oficiales le aseguraron al fallido ladrón la presunta arma de fuego que resultó ser una réplica de color negro, entrevistándose con la víctima quien les manifestó que la persona detenida se le acercó con la pistola exigiendo que se lo entregara mientras lo apuntaba con dicha arma, con los resultados antes mencionados.
Por tal motivo el sujeto detenido fue trasladado al Centro de Atención Temprana con detenido donde quedo a disposición de un Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.