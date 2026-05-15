Detectan daño millonario por esquema irregular de nómina en Nogales

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La Tesorería Municipal reveló que durante la administración 2018-2021 se operó un sistema de triangulación de recursos que generó afectaciones superiores a los 20 millones de pesos y problemas fiscales para trabajadores del Ayuntamiento

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 15/05/2026 05:52 PM.
En Nogales y editada el 15/05/2026 05:56 PM.