Detectan daño millonario por esquema irregular de nómina en Nogales

Un daño superior a los 20 millones de pesos y afectaciones directas en las declaraciones anuales de los trabajadores municipales fue el saldo que dejó un esquema irregular de nómina operado durante la administración del periodo 2018-2021, encabezada por Jesús Pujol Irastorza, ahora diputado federal.
Tras confirmarse la inhabilitación del extesorero Carlos Castro Martin del Campo, la actual titular de la Tesorería Municipal, Julia Patricia Huerta, reveló que desde el inicio de su gestión en 2021 detectaron y frenaron estas prácticas de triangulación de recursos que eventualmente derivaron en multas y recargos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Cuando nosotros entramos ahí en el 21, una de las primeras cosas que en su momento le preguntaron a su servidora, las compañeras y los compañeros de ahí de tesorería, era con respecto a cómo se iba a manejar la nómina, porque estaba esta empresa, pero ya había vencido el contrato, a la cual se le transfería para que realizara el pago. Lo vimos, lo consultamos y dicen, no, es que esto está terriblemente mal. Se dio marcha atrás, no se volvió a utilizar ese esquema, ni en una sola ocasión, mencionó la tesorera.
Tras entregar la información requerida por la Contraloría para integrar el expediente acusatorio, la dependencia municipal ha logrado sanear el estatus fiscal, presumiendo actualmente una opinión positiva ante el SAT, sin adeudos, ni requerimientos pendientes, dejando en el pasado las malas prácticas.
Eventualmente llegó incluso a la auditoria por parte del Servicio de Administración Tributaria, donde se condenó al Ayuntamiento, tienes que pagar 17 millones, fueron más de 20 millones de pesos en aquel momento, ya con recargos que también se tuvieron que pagar. Verdaderamente, es una labor incansable la que hizo la Contraloría para poder llevar a cabo esta primera investigación, esta investigación, y luego poderla turnar al Tribunal de Justicia con respecto al resarcimiento del daño. Realmente será el procedimiento quien determine, pero si uno afecta el erario, uno tiene que darle la cara al erario público y a los ciudadanos, indicó.