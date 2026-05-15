Detienen en la colonia Municipal a hombre con orden de aprehensión por violencia familiar

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El sujeto fue arrestado por policías municipales tras ser sorprendido presuntamente consumiendo narcóticos y al verificar sus datos descubrieron que era requerido por la justicia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/05/2026 03:54 PM.
En Nogales y editada el 15/05/2026 03:57 PM.