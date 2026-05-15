Detienen en la colonia Municipal a hombre con orden de aprehensión por violencia familiar

Una persona que contaba con una orden de aprehensión vigente fue detenida por elementos de la Policía Municipal en la colonia Municipal en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 13:20 horas que elementos preventivos acudieron a la calle Bustamante y avenida Tecnológico cuando observaron a un hombre aparentemente fumando de una pipa de cristal.
Por tal motivo optaron por abordarlo y se percatan que la pipa contenía una sustancia granulada con las características físicas de la metanfetamina, procediendo al arresto de Everardo "N" de 48 años de edad.
Se informó que al ser verificado sus datos a través de Plataforma México arrojó una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar, haciendo entrega del sujeto a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes se hicieron cargo del detenido para el cumplimiento de la orden judicial en su contra.