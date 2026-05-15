Detienen a presunto pirómano tras amenazar con incendiar casa de su ex pareja

Un presunto pirómano fue detenido por las autoridades luego de arrojar botellas con diésel hacia el interior del domicilio de su ex pareja a quien amenazó con incendiar el lugar ubicado en la colonia Esperanza en Nogales, Sonora.
El reporte policial detalla que siendo las 11:25 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 donde informaban que una persona huía en una bicicleta después de amenazar con incendiar un domicilio con personas al interior, el cual era monitoreado en tiempo real por cámaras de vigilancia del C5, huyendo por la calle 5 de febrero rumbo a la avenida Obregón.
Se informó que al llegar a la calle revolución agentes ubicaron al fugitivo con las características señaladas, por lo que procedieron a su detención identificándose como Jorge C. "N" de 41 años, a quien después de realizarle una inspección corporal le lograron localizar un encendedor entre sus pertenencias.
Mientras que otra unidad policial acudió al domicilio de la colonia Esperanza donde se entrevistaron con la reportante y afectada de quien se omiten sus generales, la cual les manifestó que la persona detenida es su ex pareja, quien no es la primera vez que la amenaza con quemar su domicilio.
Detalló que momentos antes el retenido le lanzó tres botellas conteniendo diesel contra su domicilio y una motocicleta de su propiedad, sacando el encendedor con el cual pretendía incendiar el domicilio, por lo que marcó al 911 para pedir ayuda.
Mencionó que en ese momento el agresor tomó una bicicleta y huyó del lugar, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que el retenido fuera puesto a su disposición junto con la materia del delito.