Detienen a presunto pirómano tras amenazar con incendiar casa de su ex pareja

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El sujeto fue arrestado luego de lanzar botellas con diésel contra el domicilio de la víctima en la colonia Esperanza y presuntamente intentar prender fuego al lugar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/05/2026 03:47 PM.
En Nogales y editada el 15/05/2026 03:52 PM.