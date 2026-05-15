Diana Chávez enfrentará el reto Alcatraz-Kino 2026 en homenaje a su perrita “Brownie”

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La paraatleta nogalense participará este 17 de mayo en el tradicional cruce de aguas abiertas entre Isla Alcatraz y Bahía de Kino, respaldada por patrocinadores, autoridades deportivas y la comunidad fronteriza

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 15/05/2026 04:54 PM.
En Nogales y editada el 15/05/2026 04:57 PM.