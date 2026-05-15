Diana Chávez enfrentará el reto Alcatraz-Kino 2026 en homenaje a su perrita “Brownie”

Con la mirada puesta en el horizonte y el respaldo de toda una comunidad, la destacada paraatleta nogalense Diana Chávez Valenzuela se declara lista para enfrentar un desafío a mar abierto que trasciende lo deportivo en la edición 19 del Cruce de Bahía Alcatraz-Kino 2026.
Este evento, que se llevará a cabo el próximo domingo 17 de mayo, reviste un significado especial este año, ya que la convocatoria lleva oficialmente el nombre de la nadadora, comparte el honor con Carlos W. Iberri. Además, la competencia servirá como un emotivo homenaje póstumo a “Brownie”, su perrita binomio, quien fuera su compañera inseparable de vida y entrenamientos.
Con alianzas que impulsan el sueño, el camino hacia este reto Alcatraz-Kino no ha sido solitario, ya que, Diana Chávez expresó su profundo agradecimiento al Instituto del Deporte de Nogales y a su director, Marco Alonso Martínez Rodríguez, por el apoyo constante en su preparación, con respaldo de iniciativa privada y patrocinadores.
Con la suma de voluntades del sector privado, en un acto reciente, Index Nogales, a través de su Director Ejecutivo Genaro Vecerra, reafirmó su compromiso con el talento local al realizar la entrega del uniforme oficial que Diana portará durante la travesía. Esta colaboración se une a la de diversas empresas y ciudadanos que se han sumado como patrocinadores para asegurar que la representante de Nogales cuente con todo el equipo técnico necesario.
En los detalles de la competencia, la edición del Cruce de Bahía Alcatraz – Kino 2026 promete ser una de las más concurridas, consolidándose como una experiencia transformadora bajo los pilares del reto personal y la convivencia, con cita a las 6:00 horas en Playa Las Toninas, de Bahía de Kino, Hermosillo, con nado de cruce completo de 1,600 metros desde Isla Alcatraz hasta la orilla y para novatos un circuito de 400 metros en la orilla.
Para Diana, este cruce no es solo una suma de metros en aguas abiertas, es la validación de un esfuerzo diario que desafía los límites físicos y celebra la resiliencia. Con el equipo listo, incluidos trajes especializados, goggles y el respaldo de toda una comunidad, estará representada con garra y corazón en las aguas del Mar de Cortés.
La comunidad nogalense se mantiene expectante y orgullosa de su paraatleta, quien una vez más demuestra que, con el apoyo adecuado y una voluntad inquebrantable, no hay marea que no se pueda conquistar.