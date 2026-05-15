Exsecretario de Seguridad de Sinaloa se entrega en Nogales a autoridades de EU

Autoridades estadounidenses confirmaron que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, cruzó por la frontera de Nogales, Sonora, hacia los Estados Unidos para entregarse a las autoridades norteamericanas el pasado lunes 11 de mayo.
De acuerdo con documentos de la Corte del Distrito de Arizona, el exfuncionario compareció por primera vez el pasado martes 12 de mayo, un día después de quedar bajo custodia de los U.S. Marshals.
Mérida Sánchez aparece en una acusación federal en Estados Unidos relacionada con varios exfuncionarios mexicanos, donde se le señala por presunta colaboración con una organización criminal con base en Sinaloa. En específico, se le acusa de haber recibido presuntos sobornos de un grupo del crimen organizado conocido como “Los Chapitos” a cambio de protección.
El expediente judicial indica que su primera audiencia celebrada en la ciudad de Tucson, Arizona duró apenas dos minutos, contó con intérprete en español y posteriormente se determinó su traslado a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se lleva parte del proceso.
Trascendió que el exfuncionario se habría entregado voluntariamente a las autoridades estadounidenses, presuntamente buscando algún tipo de protección o posible acuerdo a cambio de información dentro de la investigación federal. Hasta el momento, esto no ha sido confirmado oficialmente.
Por su parte el Gabinete de Seguridad de México a través de su cuenta de X, junto con la @SRE_mx, confirmaron la situación y señalaron que mantienen comunicación institucional con las autoridades del vecino país en el marco de los mecanismos de cooperación internacional.
DATOS
Mérida Sánchez fue arrestado el lunes 11 de mayo por autoridades estadounidenses en el estado de Arizona, y presentado ante un juez federal en Tucson el martes. Posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde actualmente se encuentra detenido en el Metropolitan Center de Brooklyn, bajo el número de registro 62685-512.