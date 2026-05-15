Exsecretario de Seguridad de Sinaloa se entrega en Nogales a autoridades de EU

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Gerardo Mérida Sánchez cruzó por la frontera sonorense y fue presentado ante una corte federal en Arizona por presuntos vínculos con “Los Chapitos”

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 15/05/2026 04:09 PM.
En Nogales y editada el 15/05/2026 04:14 PM.