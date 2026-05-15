Gobierno de Nogales buscará recuperar recursos tras inhabilitación de ex tesorero

El proceso legal por el daño patrimonial a las arcas municipales no concluirá únicamente con sanciones administrativas, sino que las autoridades buscarán un nuevo juicio para recuperar los recursos públicos faltantes y resarcir las finanzas de la ciudad de acuerdo con el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales.
Lo anterior tras la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, que dictó una sentencia definitiva en el expediente RA-71/2023, donde se acreditó la falta administrativa de “Abuso de Funciones” por parte del extesorero municipal, Carlos Castro Martin del Campo.
Bueno, en efecto esto deriva de una situación (0:28) donde el SAT hace una auditoría de gabinete a finales del 21. Encuentra por ahí algunas irregularidades. Nosotros llegamos en la administración pasada, tenemos que hacer la contribución correspondiente, obviamente pasada por Cabildo y de ahí sigue la denuncia de tesorería con el órgano de control, donde de ahí se deriva la investigación y como es un acto grave, es una consecuencia grave, se sube y tiene que trascender a las instituciones que les corresponde, comentó el alcalde.
Esta severa determinación se originó tras las investigaciones iniciales formuladas por la Coordinación Investigadora del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Nogales bajo el expediente E. I. 521/2022, las cuales confirmaron el manejo irregular y abrieron la puerta a futuras acciones penales para exigir la devolución del capital.
Bueno, el Tribunal de Justicia del Administrativo es lo que inhabilita a esta persona por 20 años, pero el proceso sigue por el daño patrimonial, porque precisamente tú lo decías y les comentaba que es algo grave, es una situación grave. Entonces también se va a buscar que haya otro juicio para que vea el dinero que hace falta. Seguramente el proceso tiene que seguir porque es un daño patrimonial al considerarse una, como le llaman los abogados, una causa grave, manifestó.