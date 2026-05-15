Gobierno de Nogales buscará recuperar recursos tras inhabilitación de ex tesorero

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El alcalde Juan Gim Nogales confirmó que, además de la sanción administrativa de 20 años contra Carlos Castro Martín del Campo, se impulsará un nuevo juicio para resarcir el daño patrimonial a las finanzas municipales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 15/05/2026 05:10 PM.
En Nogales y editada el 15/05/2026 05:12 PM.