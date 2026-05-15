Inicia pavimentación integral en la colonia CTS-CROC de Nogales

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El alcalde Juan Gim puso en marcha una obra con inversión superior a los 5.2 millones de pesos que incluye pavimento, banquetas, guarniciones y rehabilitación sanitaria

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/05/2026 11:34 AM.
En Nogales y editada el 15/05/2026 11:38 AM.