Inicia pavimentación integral en la colonia CTS-CROC de Nogales

Con el firme compromiso de llevar infraestructura social a las colonias que más lo necesitan, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó el arranque de la obra de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Francisco A. Casanova, entre Francisco Vera Cabrera y Juan de Dios Velasco, en la colonia CTS-CROC.
La obra contempla una inversión municipal de 5 millones 291 mil 288.88 pesos, correspondiente al ejercicio 2026, y representa un proyecto integral que no solo mejorará la movilidad, sino también las condiciones de seguridad, accesibilidad y bienestar para las familias del sector.
Esta obra tiene un profundo sentido social, porque no se trata únicamente de pavimentar una calle; se trata de cambiar las condiciones de vida de las familias que todos los días transitan por aquí. Estamos hablando de seguridad, movilidad, accesibilidad y dignidad para los vecinos de la colonia CTS-CROC, expresó el Presidente Municipal.
Esta obra tiene un profundo sentido social, porque no se trata únicamente de pavimentar una calle; se trata de cambiar las condiciones de vida de las familias que todos los días transitan por aquí. Estamos hablando de seguridad, movilidad, accesibilidad y dignidad para los vecinos de la colonia CTS-CROC, expresó el Presidente Municipal.
Durante el arranque, Gim Nogales destacó que este tipo de acciones responden a una visión de gobierno enfocada en atender directamente las necesidades de la gente, con obras que generen un impacto real y duradero en la vida diaria de las familias nogalenses.
Este proyecto representa una inversión municipal superior a los 5.2 millones de pesos, recursos de los nogalenses que regresan a la comunidad en infraestructura social, en obras útiles y en beneficios reales para la gente, señaló.
Este proyecto representa una inversión municipal superior a los 5.2 millones de pesos, recursos de los nogalenses que regresan a la comunidad en infraestructura social, en obras útiles y en beneficios reales para la gente, señaló.
De acuerdo con la ficha técnica presentada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a través de la Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas, el proyecto incluye 434.24 metros lineales de guarnición, 313.40 metros cuadrados de banqueta, 1,637.80 metros cuadrados de pavimento, 182 metros cuadrados de revestimiento de talud, así como la rehabilitación de 13 descargas sanitarias y 26 tomas domiciliarias.
El secretario de Desarrollo Urbano, Jorge Medina Esqueda, explicó que se trata de una obra integral, diseñada para atender no solo la superficie de rodamiento, sino también parte de la infraestructura básica que permitirá ofrecer un beneficio más completo y funcional para los vecinos.
Por instrucción del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, estamos impulsando obras integrales, no solamente pavimento. En esta calle también se contemplan guarniciones, banquetas, revestimiento de talud, rehabilitación de descargas sanitarias y tomas domiciliarias, para que el beneficio sea completo y duradero, indicó Medina Esqueda.
Por instrucción del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, estamos impulsando obras integrales, no solamente pavimento. En esta calle también se contemplan guarniciones, banquetas, revestimiento de talud, rehabilitación de descargas sanitarias y tomas domiciliarias, para que el beneficio sea completo y duradero, indicó Medina Esqueda.
Además, se informó que el compromiso es concluir los trabajos en un periodo de tres meses, con fecha estimada al 14 de agosto de 2026, siempre privilegiando la calidad de la obra y el cumplimiento responsable de los procesos técnicos.
Tenemos el compromiso de que esta obra concluya en tres meses, cuidando que los trabajos se realicen con calidad, responsabilidad y pensando siempre en el bienestar de las familias beneficiadas, reiteró el alcalde.
Tenemos el compromiso de que esta obra concluya en tres meses, cuidando que los trabajos se realicen con calidad, responsabilidad y pensando siempre en el bienestar de las familias beneficiadas, reiteró el alcalde.
El momento también fue aprovechado para escuchar de manera directa las necesidades de los ciudadanos beneficiados, quienes compartieron inquietudes relacionadas con servicios públicos, movilidad y mejoras para su colonia, reafirmando el compromiso del Gobierno de la Ciudad de Nogales de mantener cercanía permanente con la comunidad.
Cuando iniciamos una obra, también escuchamos a la gente. Venimos a atender una necesidad concreta, pero también a conocer de primera mano qué otras situaciones viven las familias, porque gobernar es estar cerca, escuchar y responder con hechos, agregó Gim Nogales.
Cuando iniciamos una obra, también escuchamos a la gente. Venimos a atender una necesidad concreta, pero también a conocer de primera mano qué otras situaciones viven las familias, porque gobernar es estar cerca, escuchar y responder con hechos, agregó Gim Nogales.
En el arranque de obra acompañaron al alcalde el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz; el secretario de Desarrollo Urbano, Jorge Medina Esqueda; el director de OOMAPAS Nogales, Leonardo Sandoval Mendoza; Aracely García Ramírez; el oficial mayor, Arturo Madrid Rosas; el director de Innovación y Proyectos Especiales, Roberto Hurtado Parra; así como los regidores Ramón Medrano Torres y Ramón Ricardo Valenzuela, entre otros funcionarios municipales.
Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de Nogales refrenda su compromiso de seguir impulsando obras con sentido social, que atiendan necesidades reales y contribuyan a construir una ciudad más ordenada, segura y digna para todas y todos.