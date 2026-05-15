Llevarán jornadas gratuitas de salud dental a trabajadores de maquiladora Reyma

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Mujeres al 100 en Nogales anunció brigadas de higiene bucal y atención odontológica gratuita para empleados de la empresa y posteriormente para familias de distintas colonias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/05/2026 11:00 AM.
En Nogales y editada el 15/05/2026 11:09 AM.