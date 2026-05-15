Llevarán jornadas gratuitas de salud dental a trabajadores de maquiladora Reyma

Una serie de actividades sociales prepara la agrupación de Mujeres al 100 en Nogales para brindar servicios de higiene bucal en coordinación con un grupo de brigadistas al personal de la empresa maquiladora Reyma.
La coordinadora en Nogales, Angélica Burgos Garay, informó que estas actividades estarán dirigidas a los empleados de la planta, por lo que agradeció la disposición de los ejecutivos para abrirles las puertas de la industria.
Estuvimos tocando puertas, como parte de nuestra labor social y de servicio a la comunidad...por lo que nos estamos preparando para llevar estas jornadas que denominamos ‘Mi Barrio con Salud’, con el cual se busca impactar a la sociedad en general, con servicios completamente gratuitos, explicó.
Estos mismos trabajos serán también para la comunidad en general, señaló, por lo que deben estar pendientes de las redes sociales de Angélica Burgos, en donde se publicarán las fechas y los lugares en donde estarán los brigadistas.
Estamos contando con la disposición de estos jóvenes profesionales de la odontología...quienes nos estarán ayudando a llevar la higiene y los servicios dentales a las familias en las colonias un poco más adelante, manifestó.