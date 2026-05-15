Localizan restos de una mujer dentro de una maleta en Nogales

Los restos de una mujer fueron localizados dentro de una maleta de color negro que fue encontrada tirada en un predio baldío ubicado en la colonia Colinas del Yaqui. Se informó que el llamado fue atendido por agentes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quienes se hicieron cargo del aseguramiento de la zona en Nogales, Sonora.
Este hecho se documentó minutos antes de las 08:00 horas cuando al menos dos patrullas de dicha autoridad federal arribaron al sitio donde acordonaron el área hasta la llegada de los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y periciales del Servicio Médico Forense.
Las autoridades ministeriales se hicieron cargo del levantamiento de evidencias. Se pudo confirmar que los restos estaban dentro de una maleta de color negro con azul, con la leyenda “Nautica”, en el frente y que la víctima estaba desnuda envuelta en una cobija de color rojo, con figuras de color blanco y una prenda de mezclilla sobre su cabeza, tendría una edad aproximada de entre 30 y 40 años y posiblemente llevaba dos días de fallecida.
Se dio a conocer que cuenta con un tatuaje de una flor en el pie izquierdo y otro tatuaje con el nombre “Elie” en la espalda, características que podrían ayudar a su identificación. Se desconoce hasta el momento si la víctima cuenta con ficha de desaparecida entre los grupos de búsqueda de la localidad.
Finalmente, dichas autoridades se hicieron cargo de trasladar el cuerpo a una funeraria local donde continuaron con los trabajos de ley.