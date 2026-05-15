Localizan restos de una mujer dentro de una maleta en Nogales

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La víctima, de entre 30 y 40 años, fue encontrada envuelta en una cobija en un predio baldío de la colonia Colinas del Yaqui

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 15/05/2026 03:44 PM.
En Nogales y editada el 15/05/2026 03:47 PM.