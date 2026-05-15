Nogales mantiene finanzas sanas sin contratar deuda pública

Sin contratar un solo peso a la deuda pública y priorizando la inversión directa, el Ayuntamiento de Nogales, ha logrado destinar más de 700 millones de pesos a obras, apoyos sociales y equipamiento vehicular, lo que se reflejó durante el análisis financiero del primer trimestre de este 2026, de acuerdo con la tesorera de la comuna Julia Patricia Huerta, quien garantizó que las finanzas municipales mantienen liquidez para atender las exigencias ciudadanas sin comprometer el erario.
La cuenta pública fue analizada este viernes 15 de mayo durante una sesión extraordinaria de Cabildo encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales y el pleno de los regidores, en donde la titular de la Tesorería desglosó las políticas de ahorro y el freno del crecimiento de los pasivos históricos que durante años limitaron la operatividad de la ciudad.
Sí, ni un peso, ni un peso se ha adquirido por parte de la administración, por las dos administraciones del ingeniero Juan Francisco Gim Nogales, no hemos adquirido ni un peso de deuda, todo lo que se ha hecho, se han invertido más de 700 millones de pesos de obra, se han dado ayudas sociales, se ha ampliado los parques vehiculares del ayuntamiento, todo ha sido con recursos propios, sin necesidad de endeudar a las y los nogalenses, comentó la tesorera.
Durante la sesión, se incluyeron cuestionamientos sobre el uso de recursos para festejos como el de “Día de Madres”, a lo que la funcionaria aclaró que estas actividades forman parte de un programa integral para fomentar la recaudación ciudadana, señalando que, a diferencia de otros municipios que destinan esos fondos a rifar vehículos entre unos cuantos, en Nogales se optó por un beneficio social más amplio.
Depende de con qué lógica veamos y cómo entendamos el servicio público y la labor de la tesorería también, porque se pueden beneficiar a dos o podemos apapachar y querer mucho a 350 mamás de Nogales, que, en muchos casos, muchas de ellas nos comentan, jamás me habían hecho una fiesta por el Día de las Madres. Es, por supuesto, la visión que uno le quiere implementar al gobierno, un gobierno más cercano con las y los ciudadanos, declaró.