Nogales mantiene finanzas sanas sin contratar deuda pública

...

El Ayuntamiento ha invertido más de 700 millones de pesos en obra pública, apoyos sociales y equipamiento con recursos propios, aseguró la tesorera Julia Patricia Huerta durante el análisis financiero del primer trimestre de 2026

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 15/05/2026 05:21 PM.
En Nogales y editada el 15/05/2026 05:24 PM.