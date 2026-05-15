Nura: estudiantes de CECyTE Nogales transforman proyecto escolar en emprendimiento regional

Lo que surgió como un proyecto escolar de titulación para estudiantes del sexto semestre del CECyTE Nogales I, hoy se consolida como una de las propuestas de emprendimiento más prometedoras de la frontera.
Angélica Judith Quiñones Contreras, Ximena Nevarez Herrera y María Ximena Garay Bolaños son las mentes detrás de Nura, una marca que nace de la necesidad académica pero que evoluciona rápidamente hacia una estructura empresarial sólida bajo el respaldo de organismos locales y la dirección de CECyTE Nogales a cargo del maestro Mauricio Pérez Gómez.
La propuesta de Nura se fundamenta en el aprovechamiento de los recursos naturales que Nogales y el estado de Sonora ofrecen con generosidad y, a diferencia de las golosinas comerciales, estas jóvenes optan por ingredientes autóctonos como la bugambilia, el chiltepín y la jamaica. Esta selección no solo busca un sabor auténtico, sino que pretende elevar el valor de la flora regional y posicionarla como un estandarte de identidad en el mercado de productos artesanales.
Explicaron que, uno de los pilares más destacados de la marca es su compromiso con la salud a través de la elaboración de productos naturales y su línea actual incluye gomitas de jamaica con bugambilia, chamoy de jamaica con chiltepín y un innovador pastel de chocolate con mermelada de fresa y chiltepín. La característica distintiva de estas creaciones es el uso de miel de abeja como único endulzante, lo cual abre una alternativa atractiva para consumidores que limitan el consumo de azúcares refinados.
El camino hacia la profesionalización de Nura ha estado marcado por una participación activa en el ecosistema económico de la región, gracias a la guía de las maestras Adriana Gálvez, Karla Jannet Machi German, Erika Almanza y el maestro Fernando Murrieta Coti, así como el interés de la oficina de Desarrollo Económico del Gobierno de la ciudad, las emprendedoras han llevado sus productos a diversos escaparates. Sus presentaciones en el Consulado y en el Mercado Regional han servido de plataforma para validar la aceptación de sus productos ante un público diverso y exigente.
Actualmente, el proyecto atraviesa una fase crucial de crecimiento mediante la vinculación con instituciones de peso industrial, tras ser captadas por la presidencia de Canacintra en un bazar local, las jóvenes han iniciado procesos de capacitación especializada.
El objetivo inmediato es claro de obtener el certificado “Hecho en México”, un sello que no solo garantiza el origen del producto, sino que facilita su expansión hacia mercados nacionales y extranjeros.
Más allá del éxito comercial, Nura se convierte en un símbolo de inspiración para la juventud nogalense y sus fundadoras destacan que el acompañamiento de mentores y el apoyo incondicional de sus familias han sido fundamentales para superar el estrés y los retos logísticos. Con su ejemplo, demuestran que una idea nacida en un aula de preparatoria tiene el potencial de transformarse en una empresa real cuando existe visión, disciplina y un profundo orgullo por las raíces sonorenses.