Nura: estudiantes de CECyTE Nogales transforman proyecto escolar en emprendimiento regional

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Con productos elaborados a base de ingredientes sonorenses como chiltepín, jamaica y bugambilia, tres alumnas de CECyTE Nogales I impulsan una marca artesanal que ya busca certificarse con el sello “Hecho en México”

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 15/05/2026 04:48 PM.
En Nogales y editada el 15/05/2026 04:51 PM.