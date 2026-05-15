Reconoce Juan Gim labor docente en ceremonia por el Día del Maestro

La educación es una herramienta transformadora que brinda oportunidades para mejorar la calidad de vida, por lo que quienes dedican su vida a la enseñanza y a la formación de las nuevas generaciones merecen todo el reconocimiento y respaldo social, esto de acuerdo con el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, durante el evento conmemorativo al maestro.
Mediante una ofrenda local, las autoridades locales conmemoraron este día a los docentes presentes y ausentes por lo que el evento cívico, realizado en la rotonda de la avenida de Los Maestros, estuvo encabezado por el acalde, en compañía de su esposa y presidenta del DIF, Griselda Quintero, la sindica de la comuna Edna Elinota Soto, el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipolito Sedano Ruiz, los representantes de la sección 28 y 54 del SNTE, Janett Zamora y Fredeberto Hoyos, así como el delegado de la SEC en la ciudad, Jorge Jiménez Padilla, el director de educación Edgar Valadez Valdez y regidores de la comuna.
En efecto, como cada año, en esta fecha, 15 de mayo, celebramos el Día del Maestro. Y en ese entorno, mis felicitaciones a esas personas que nos guían, que nos protegen, que nos dan enseñanza, que nos forman y que, gracias a ellos, la vida es más amena, La vida con educación es más oportuna y por ende brinda más oportunidades, comentó el alcalde.
Responsabilidad que de acuerdo con el alcalde abarca desde el nivel básico hasta profesional, e incluye gestiones directas ante instancias estatales para acelerar licitaciones y proyectos de infraestructura urgente.
Cabe resaltar que, desde la Administración pasada, nos ocupamos, pese a que no le corresponda a la Administración atender a las escuelas, atenderlas de una manera importante, jurídica, obligatoria de los servicios, lo retomamos en la mesa de educación, de tal manera que ahorita las escuelas han sido menos vandalizadas o es menos el vandalismo que tenemos, por una parte. Los servicios, estamos bien atentos a que los tengan, mencionó.