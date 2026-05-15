Reconoce Juan Gim labor docente en ceremonia por el Día del Maestro

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El alcalde de Nogales destacó que la educación transforma vidas y reiteró el compromiso del Ayuntamiento de apoyar a las escuelas para mantener entornos seguros y funcionales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 15/05/2026 05:14 PM.
En Nogales y editada el 15/05/2026 05:16 PM.