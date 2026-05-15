Recuperan en Nogales camioneta robada en Phoenix, Arizona

Un vehículo que contaba con reporte de robo en la ciudad de Phoenix, Arizona, fue localizado por elementos de la Policía Municipal comisionados al departamento de vehículos robados, en la colonia El Greco de Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 07:50 horas que agentes preventivos durante un recorrido de vigilancia y búsqueda de autos con reporte de robo, localizaron una vagoneta de color negro en aparente estado de abandono.
Lo anterior al circular sobre la avenida Tecnológico y calle Lago Azul del residencial el Greco, se trató de un vehículo Chevrolet Tahoe modelo 2026 de color negro que se encontraba estacionado frente a un domicilio particular.
Al ser revisado y tras verificar la serie en la base de datos, coincidió con un reporte de robo de ese mismo día en la ciudad de Phoenix, Arizona, por lo que fue asegurado y remolcado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República donde quedo a disposición de un Ministerio Público Federal.