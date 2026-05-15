Recuperan en Nogales camioneta robada en Phoenix, Arizona

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Elementos de la Policía Municipal localizaron una Chevrolet Tahoe 2026 con reporte de robo internacional en la colonia El Greco

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/05/2026 04:03 PM.
En Nogales y editada el 15/05/2026 04:05 PM.