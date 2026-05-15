Unison mantiene diálogo abierto tras estallamiento de huelga del STAUS

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La Universidad de Sonora reiteró su disposición a continuar las negociaciones luego de que el sindicato académico paralizara actividades en todos los campus

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 15/05/2026 04:32 PM.
En Nogales y editada el 15/05/2026 04:35 PM.