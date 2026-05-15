Unison mantiene diálogo abierto tras estallamiento de huelga del STAUS

En una jornada marcada por la tensión administrativa y el mandato de las bases, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) colocó las banderas rojinegras este jueves 14 de mayo a las 17:00 horas y paralizó las actividades en todos los campus de la institución.
Tras una votación presencial en urna durante la Asamblea General Extraordinaria Permanente, la comunidad académica decidió el cese de labores con una participación del 85% del padrón activo. Los resultados reflejaron el sentir de la base trabajadora con 1008 votos a favor, 562 en contra y 9 nulos.
El Secretario General, Cuauhtémoc Nieblas Cota, acompañado por la abogada externa Maribel Espinoza y el Notario Público 11, Francisco Javier Cabrera, certificó que el cierre de instalaciones y la suspensión de actividades se ejecutaron en tiempo y forma; el movimiento contó además con el respaldo solidario del sindicato hermano STEUS y diversos colectivos estudiantiles.
La Unison detalló que durante la revisión salarial 2026 se presentaron las propuestas de incremento salarial en un 4% directo al salario tabular para todas las categorías, ajuste adicional de un 1% extra para el personal de asignatura en niveles A y B, en prestaciones las mejoras en montos fijos, fondos médicos y apoyos sociales con el respaldo del Gobierno del Estado y la deuda histórica de gestiones para la regularización gradual de adeudos de ISR.
Mientras el STAUS sostiene que la lucha es por lo que llaman “dignidad académica”, la Universidad manifestó su compromiso de mantener el diálogo para restablecer las funciones de docencia e investigación lo antes posible.
Con la opción de reactivar las mesas de negociación bajo un escenario de huelga instalada, buscar puntos de acuerdo entre las aspiraciones sindicales y las posibilidades financieras que la institución y el estado que han puesto sobre la mesa.