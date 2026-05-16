Entrega Juan Gim escritura de predio al SNTE 28 en Nogales

Como un regalo significativo en el marco del Día del Maestro, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales entregó a dirigentes de la Sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Nogales la escritura de un predio de 3 mil metros cuadrados, con lo que se brinda certeza jurídica a este gremio magisterial.
Con la presencia de la síndica municipal, Edna Soto Gracia, promotora de los trámites para la obtención de la escritura del terreno; de la secretaria de Organización de la Región Nogales del SNTE Sección 28, Janet Zamora Mendívil; así como del secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, el presidente municipal hizo entrega del documento que acredita legalmente la posesión del predio a favor del organismo sindical.
En una breve ceremonia, a la que también asistió el regidor y miembro de esta organización magisterial, Ramón Medrano Torres, el alcalde destacó la importancia de mantener una relación de respeto, amistad y trabajo con el sector educativo y sindical.
Señaló que la entrega de este documento responde a una necesidad planteada desde años atrás, derivada de un proceso de permuta realizado durante la construcción del complejo acuático y deportivo El Represo, en el periodo 2018-2021.
La secretaria de Organización de la Región Nogales del SNTE Sección 28 aseguró que la obtención de la escritura representa un gran paso para consolidar la construcción de un espacio donde jubilados, pensionados y miembros del sindicato puedan realizar reuniones, fiestas y otros eventos de carácter social.
Asimismo, agradeció al ingeniero Juan Gim, al cuerpo de regidores y a la síndica Edna Soto por dar seguimiento y concretar una solicitud que había sido planteada años atrás y que ahora se hizo realidad.
Esto significa un gran regalo para los profesores de nuestra sección en este Día del Maestro, porque ya hay certidumbre jurídica en la posesión del terreno que ahora legalmente es nuestro, expresó.