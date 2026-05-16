Entrega Juan Gim escritura de predio al SNTE 28 en Nogales

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El alcalde otorgó certeza jurídica a la Sección 28 del SNTE con la entrega de la escritura de un terreno de 3 mil metros cuadrados ubicado en Pueblitos, como parte de los compromisos con el magisterio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/05/2026 09:31 AM.
En Nogales y editada el 16/05/2026 09:35 AM.