Fortalecer la cercanía con el pueblo es clave para Morena: Angélica Burgos

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La coordinadora de Mujeres al 100 en Nogales sostuvo reuniones con dirigentes estatales de Morena para reforzar el trabajo territorial, la participación juvenil y las acciones en favor de la militancia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/05/2026 09:42 AM.
En Nogales y editada el 16/05/2026 09:46 AM.