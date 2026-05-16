Fortalecer la cercanía con el pueblo es clave para Morena: Angélica Burgos

El fortalecimiento de los principios y la doctrina que dieron vida al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) son fundamentales para seguir trabajando en las causas del pueblo, estableció Angélica Burgos Garay.
En su pasada visita a la capital del estado, la coordinadora de Mujeres al 100 en Nogales se reunió con el secretario de organización del instituto político en Sonora Felipe Sesma, la secretaria de Mujeres Yesenia Borbón y Rigoberto Noriega, del comité de Jóvenes de Morena.
Fueron pláticas muy productivas con cada uno de los directivos del partido...porque siempre trabajamos en el fortalecimiento de nuestras coincidencias para seguir impulsando el movimiento al lado de la gente y acompañando sus causas, manifestó.
De igual manera es de reconocerse el compromiso que tiene Yesenia Borbón, secretaria de las Mujeres del Comité, indicó, quien es una mujer de trabajo y grandes convicciones con el partido.
En el mismo sentido fue la reunión con el dirigente de los jóvenes de Morena. Rigoberto Noriega, añadió, quien tiene una gran visión hacia el futuro y por ello le están apostando a las nuevas generaciones.
Es de reconocerse la gran responsabilidad que tienen nuestros dirigentes para seguir impulsando la transformación...por ello el compromiso de compartir el mensaje de los directivos con nuestra militancia, subrayó.