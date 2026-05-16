Invitan al Adoptatón en Nogales para dar hogar a 20 perritos

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El Gobierno de Nogales y rescatistas independientes realizarán este sábado una jornada de adopción responsable en la Plaza Benito Juárez para encontrar familia a perros en situación vulnerable

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/05/2026 09:50 AM.
En Nogales y editada el 16/05/2026 09:54 AM.