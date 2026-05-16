Invitan al Adoptatón en Nogales para dar hogar a 20 perritos

Con el respaldo del Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, este sábado 16 de mayo se llevará a cabo una jornada de Adoptatón en la Plaza Benito Juárez, donde 20 perritos estarán en busca de una familia responsable que les brinde amor, cuidado y un hogar seguro.
La subcoordinadora del Centro de Atención y Bienestar Animal, Cindy Torres Rivera, informó que esta actividad forma parte de las acciones permanentes para promover la adopción responsable y fortalecer la cultura del bienestar animal en la comunidad.
Tenemos 20 perritos que estarán esperando una oportunidad de cambiar su historia. Son animalitos que merecen una familia, cuidados y mucho cariño; por eso invitamos a la ciudadanía a acercarse, conocerlos y adoptar con responsabilidad, expresó Torres Rivera.
El alcalde Juan Francisco Gim Nogales siempre ha mostrado interés en impulsar acciones a favor del bienestar animal, pero también en unir esfuerzos con la ciudadanía, porque sabemos que este trabajo requiere sensibilidad, compromiso y participación de todos, señaló.
Agradecemos profundamente a los rescatistas independientes y a Unidos por Ellos, porque su labor es fundamental. Ellos también son parte de este esfuerzo y juntos podemos lograr que más perritos encuentren un hogar, mencionó.
Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 631 312 87 72 o consultar las páginas oficiales del Centro de Atención y Bienestar Animal.