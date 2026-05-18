Acuerdan México y EU rehabilitar camino a Sasabe en Mesa de Seguridad Binacional

En la pasada Mesa de Seguridad Binacional autoridades mexicanas y estadounidenses acordaron repara el tramo carretero que conduce al Sasabe, entre otras acciones operativas reconocieron los excelentes resultados en las acciones coordinadas.
El alcalde Juan Francisco Gim Nogales, explicó que en el pasado fin de semana se llevó a cabo la Mesa de Seguridad Binacional donde participan las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno de ambos países donde se expuso el resultado de sus operatividades.
En un acuerdo le hable al gobernador, donde le solicitamos una máquina para raspar todo lo que es al Sasabe o sus partes más afectadas del camino para cualquier situación de emergencia puedan llegar igual la autoridad mexicana y la americana, para esto debemos de mejorar las condiciones del camino al igual que ellos.
Ahorita ya va empezar ahora a raspar todo ese camino que fue uno de los acuerdos importantes para que las corporaciones de ambas ciudades tengan la oportunidad de llegar juntas ante un llamado de emergencia, explicó Gim Nogales.
Ahorita ya va empezar ahora a raspar todo ese camino que fue uno de los acuerdos importantes para que las corporaciones de ambas ciudades tengan la oportunidad de llegar juntas ante un llamado de emergencia, explicó Gim Nogales.
Detectar situaciones que no nos favoreces como son los carros robados, hemos detectado y detenido el mayor número de carros robados en la historia, por la misma colaboración que hay, y eso es muy importante porque el carro robado se convierte en un elemento esencial para la delincuencia organizada, lo que es un acuerdo importante entre otros que benefician a ambos países, concluyó.