Acuerdan México y EU rehabilitar camino a Sasabe en Mesa de Seguridad Binacional

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Autoridades de ambos países reforzarán acciones coordinadas y mejorarán el tramo carretero para facilitar la atención de emergencias y operativos conjuntos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 18/05/2026 04:04 PM.
En Nogales y editada el 18/05/2026 04:10 PM.