Adoptatón en Nogales logra positiva respuesta ciudadana en favor del bienestar animal

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Durante la jornada realizada en la Plaza Benito Juárez se promovió la adopción responsable de 23 gatos y 13 perros, fortaleciendo la cultura de protección animal en la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/05/2026 02:17 PM.
En Nogales y editada el 18/05/2026 02:32 PM.