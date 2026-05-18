Adoptatón en Nogales logra positiva respuesta ciudadana en favor del bienestar animal

Con resultados positivos y una importante respuesta ciudadana, el Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, llevó a cabo la jornada de Adoptatón en la Plaza Benito Juárez, donde se promovió la adopción responsable de mascotas en situación vulnerable.
La directora de Salud Municipal, Viviana García Ruíz, informó que durante esta actividad se logró la atención y promoción de adopción de 23 gatos y 13 perros, como parte de las acciones que impulsa el municipio para fortalecer la cultura del bienestar animal y brindar una segunda oportunidad a perros y gatos que requieren un hogar responsable.
Estamos muy contentos con los resultados de esta jornada, porque cada adopción representa una nueva oportunidad de vida. Hoy no solo hablamos de cifras, hablamos de familias que abren su corazón y de animales que podrán recibir amor, cuidado y protección, expresó García Ruíz.
Para el Gobierno de la Ciudad de Nogales es muy importante seguir impulsando este tipo de acciones, porque el bienestar animal también habla de una sociedad más sensible, participativa y responsable, agregó la directora de Salud Municipal.
Viviana García Ruíz reconoció además el apoyo de rescatistas independientes y del grupo Unidos por Ellos, quienes han sido parte fundamental en el cuidado, resguardo y promoción de adopciones responsables.
El Gobierno de la Ciudad de Nogales reiteró el llamado a la ciudadanía a continuar apoyando estas actividades, adoptar con responsabilidad y sumarse a las acciones que permitan mejorar la calidad de vida de los animales en situación vulnerable.