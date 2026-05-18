Celebran comunidad Yoreme-Mayo y Ayuntamiento fiesta tradicional en honor a San Isidro Labrador

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Familias disfrutaron de cabalgata, danzas, gastronomía y ceremonias espirituales en el rancho Los Brujos, en una jornada dedicada a preservar las raíces indígenas de la región

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/05/2026 02:50 PM.
En Nogales y editada el 18/05/2026 02:53 PM.