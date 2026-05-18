Impulsan en Nogales el modelo de “Ciudad Solar” y energías renovables

El calentamiento global no se va a detener con un acuerdo que se firme en París, sino cuando desde lo local hagamos lo propio para evitar contaminar el planeta, afirmó Antonio Astiazarán Gutiérrez durante su visita a la frontera, en donde el presidente municipal de Hermosillo destacó la urgencia de transitar hacia esquemas sustentables y presentó las acciones que han permitido proyectar a la capital sonorense a nivel internacional, bajo la visión de transformar la tradicional “Ciudad del Sol” en la “Ciudad Solar”.
La presentación se dio en el marco de un foro estudiantil celebrado en el campus de la universidad CEUNO Nogales, en donde primero se participó en un encuentro con medios de comunicación junto al director general de la institución educativa Allen McCallum y el rector de la misma universidad, Sergio Ulloa Carpena, quienes coincidieron en la relevancia de vincular la innovación tecnológica y las políticas públicas con la formación de futuros profesionistas de la región.
Dios nos regaló el agua, pero no nos la entubó el agua, entonces requerimos entubarla, conducirla, bombearla, tratarla, reutilizarla y todo eso demanda energía. Yo estaba tratando un poquito de ver en qué parte de nuestras vidas no está presente la energía, la energía eléctrica no sólo está presente en las luces, en los aires acondicionados (...) Es decir, la energía está en todas nuestras vidas y en todas partes, en todos nuestros lados. A veces uno piensa que la energía se agota cuando conectamos el celular a cargarlo; no, la energía la tenemos en todas nuestras vidas, entonces es bien importante: uno, estar consciente de esto y dos, buscar maneras de ser mucho más eficientes en lo que es el consumo de energía, porque no solamente un tema de ahorro, también es un tema de ser amigables con el medio ambiente, comentó el alcalde de Hermosillo.
El día de ayer fue Día del Maestro, nosotros nos vemos a nuestros maestros, y hace rato que venía pensando que como persona nosotros adquirimos conocimiento de diferentes formas: padres, iglesia y creo yo que cualquier persona que tiene conocimiento y lo comparte con los demás es un maestro, así que muchas gracias por tomarse el tiempo el día de hoy, de compartir con nuestros alumnos, con toda la comunidad aquí en Nogales de estos importantes temas y de lo que se está haciendo también en Hermosillo con el tema de las energías renovables, manifestó McCallum.
Este cuarto Congreso Internacional de Ingeniería se viene a dar una pauta sobre todo lo que está sucediendo en nuestros tiempos, cambio climático, requerimos conocimientos en energía renovable, es algo que ahorita nos va a comentar también el alcalde Antonio Astiazarán, y que de alguna manera nos sirve a todos, creo la universidad ha estado muy presente en el sentido que tenemos que formar a los profesionistas para que estén enterados de lo que está sucediendo, mencionó Ulloa.