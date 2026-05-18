Impulsan en Nogales el modelo de “Ciudad Solar” y energías renovables

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Durante un foro estudiantil en CEUNO, el alcalde de Hermosillo destacó la importancia de actuar desde lo local para combatir el cambio climático y promover el uso eficiente de la energía

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 18/05/2026 01:54 PM.
En Nogales y editada el 18/05/2026 02:04 PM.