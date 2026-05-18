Imputan a dos presuntos homicidas por crimen y ataque armado en Nogales

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La FGJES formuló cargos contra Kenneth David “N” y José Francisco “N” por homicidio calificado y tentativa de homicidio tras hechos violentos ocurridos en marzo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/05/2026 03:37 PM.
En Nogales y editada el 18/05/2026 03:53 PM.