Imputan a dos presuntos homicidas por crimen y ataque armado en Nogales

Dos peligrosos homicidas fueron detenidos por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal e imputados por los delitos de tentativa de homicidio, y homicidio calificado con ventaja.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Kenneth David “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado con ventaja y tentativa de homicidio calificado con ventaja, en hechos distintos ocurridos en Nogales, Sonora.
En la primera causa penal, es señalado por el homicidio de José Manuel “N”, ocurrido el pasado 26 de marzo de 2026, aproximadamente a las 20:00 horas, cuando la víctima transitaba por la calle Venezuela, de la colonia Esperanza.
Las investigaciones establecen que Kenneth David “N” arribó de manera sorpresiva portando un arma de fuego tipo pistola, misma que accionó en repetidas ocasiones en contra de la víctima, quien se encontraba desarmada y sin posibilidad de repeler la agresión.
Como resultado de los disparos, José Manuel “N” sufrió lesiones que le provocaron la muerte.
Durante la audiencia correspondiente, agentes del Ministerio Público formularon imputación por el delito de homicidio calificado con ventaja, imponiéndose por parte del Juez la medida cautelar de prisión preventiva justificada, atendiendo a la gravedad del delito y a los riesgos procesales previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Además, dentro de diversa audiencia inicial Kenneth David “N” y José Francisco “N” fueron imputados por el delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, cometido en perjuicio de Francisco “N”.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el mismo 26 de marzo de 2026, alrededor de las 14:30 horas, cuando la víctima transitaba en compañía de una mujer a bordo de un vehículo Ford Edge color gris, sobre la calle Alejandría entre Arcadias y avenida Pirgos, de la colonia El Greco.
Las indagatorias establecen que los imputados interceptaron a las víctimas a bordo de un vehículo sedán color blanco presuntamente conducido por Kenneth David “N”, mientras que José Francisco “N”, quien viajaba en el asiento del copiloto, portaba un arma de fuego con la que realizó múltiples disparos en contra del vehículo de las víctimas.
Derivado de la maniobra evasiva realizada por las víctimas para salvaguardar su integridad física, no se consumó la privación de la vida; sin embargo, la representación social sostuvo que los imputados realizaron actos encaminados de manera directa a consumar el delito.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso institucional con el combate frontal a los delitos de alto impacto, así como con el fortalecimiento de las investigaciones para garantizar justicia a las víctimas y sus familias.